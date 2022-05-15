Швеция готовится подать заявку на вступление в НАТО уже во вторник, 17 мая, - СМИ

Об этом сообщает шведское издание SVD.

"Если все пойдет по плану, Швеция подаст заявку на вступление в НАТО во вторник (17 мая, - ред.)", - говорится в сообщении.

Отмечено, что согласно плану шведских властей заявку на членство в Альянсе должны подать в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Напомним, недавно Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО. Парламент страны должен начать обсуждение решения о вступлении в НАТО в понедельник, 16 мая, а во вторник, 17-го, определиться с ратификацией.

После Второй мировой войны Швеция, как и соседняя с ней Финляндия, придерживались геополитического нейтралитета и принципиально отказывались от членства в НАТО.

С момента полномасштабного вооруженного вторжения РФ в Украину (с 24 февраля 2022 г.) Финляндия и Швеция решили пересмотреть свои позиции по НАТО. В их адрес уже раздаются угрозы от кремлевских пропагандистов.

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