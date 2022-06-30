Швеция готовится передать Украине новую партию противотанкового оружия и пулеметов
Правительство Швеции готовится согласовать пятый пакет военной помощи для Украины с противотанковым оружием, пулеметами и оборудованием для разминирования
Об этом в комментарии TT сказал министр обороны Петер Гультквист.
В пакете предусмотрены противотанковое оружие, пулеметы и оборудование для разминирования. По его словам, об этом оружии просила украинская сторона.
Общая стоимость оружия и оборудования составляет 500 млн шведских крон. Правительство должно согласовать решение в четверг 30 июня.
- 2 июня шведское правительство приняло четвертый пакет помощи Украине. В него вошли противокорабельные ракеты Robot 17, 5 000 противотанковых гранатометов Pansarskott m/86, снайперские винтовки AG 90 и боекомплект к ним.
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