Швеция готовится передать Украине новую партию противотанкового оружия и пулеметов

Об этом в комментарии TT сказал министр обороны Петер Гультквист.

В пакете предусмотрены противотанковое оружие, пулеметы и оборудование для разминирования. По его словам, об этом оружии просила украинская сторона.

Общая стоимость оружия и оборудования составляет 500 млн шведских крон. Правительство должно согласовать решение в четверг 30 июня.

2 июня шведское правительство приняло четвертый пакет помощи Украине. В него вошли противокорабельные ракеты Robot 17, 5 000 противотанковых гранатометов Pansarskott m/86, снайперские винтовки AG 90 и боекомплект к ним.

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