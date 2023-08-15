Швеция готовит пакет военной помощи Украине на $314 млн

Об этом сообщил 15 августа министр обороны Пол Йонсон, передает Reuters .

Стоимость пакета составит 3,4 млрд крон (313,5 млн долларов).

"Мы должны подготовиться к тому факту, что это может быть долговременная война, и у нас также есть долгосрочная перспектива, чтобы мы могли долгосрочно поддерживать те платформы, которые мы присылаем в Украину", — сказал министр.

Новый пакет военной помощи станет 13-м пакетом помощи, который Швеция передаст Украине с начала войны.