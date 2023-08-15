Швеция готовит пакет военной помощи Украине на $314 млн
Швеция готовит новый пакет военной помощи Украине, состоящий в основном из боеприпасов и запасных частей к ранее поставленным системам вооружения
Об этом сообщил 15 августа министр обороны Пол Йонсон, передает Reuters .
Стоимость пакета составит 3,4 млрд крон (313,5 млн долларов).
"Мы должны подготовиться к тому факту, что это может быть долговременная война, и у нас также есть долгосрочная перспектива, чтобы мы могли долгосрочно поддерживать те платформы, которые мы присылаем в Украину", — сказал министр.
Новый пакет военной помощи станет 13-м пакетом помощи, который Швеция передаст Украине с начала войны.
- В начале августа шведская компания Satcube начала поставку в Украину собственных терминалов спутникового интернета , которые могут использоваться на деоккупированных территориях, где не работают мобильные и наземные сети.
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