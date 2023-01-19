Швеция готовит к отправке в Украину САУ Archer и 50 БМП
Правительство Швеции одобрило передачу Украине артиллерийской системы Archer, а также 50 боевых машин пехоты Type 90
Об этом 19 января сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
Archer – самоходная артиллерийская система шведского производства, где пушки фактически установлены на грузовиках. Система быстро передвигается, быстро ведет огонь и очень точна.
"Сейчас на кону многое. Украина предупреждает о массовых нападениях России. В этой ситуации военная поддержка чрезвычайно важна", - пояснил Кристерссон.
- 19 января правительство Эстонии объявило о новом пакете военной помощи, в который вошли гаубицы, противотанковое оружие и снаряды. Общая сумма пособия составила более €113 млн.
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