Швеция готовит к отправке в Украину САУ Archer и 50 БМП

Об этом 19 января сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Archer – самоходная артиллерийская система шведского производства, где пушки фактически установлены на грузовиках. Система быстро передвигается, быстро ведет огонь и очень точна.

"Сейчас на кону многое. Украина предупреждает о массовых нападениях России. В этой ситуации военная поддержка чрезвычайно важна", - пояснил Кристерссон.

Это уже десятый пакет военной помощи Швеции в Украине. Страна передавала противотанковое оружие NLAW , которое уже продемонстрировало свою эффективность на поле боя.

19 января правительство Эстонии объявило о новом пакете военной помощи, в который вошли гаубицы, противотанковое оружие и снаряды. Общая сумма пособия составила более €113 млн.