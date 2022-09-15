Теперь правительство Швеции будет формировать коалиция, которая опирается на поддержку "Шведских демократов". В правительство их ещё не берут, но на поддержку во время голосования за новую власть рассчитывают.

В Стокгольме наблюдатели говорят о настоящей электоральный революции. И дело не только в том, что ультраправой партии, активисты которой известны своими ксенофобскими и антисемитскими лозунгами и которая выступает за пересмотр традиционной миграционной политики страны, удалось стать второй политической силой после социал-демократов. А в том, что раньше ни одна уважающая себя политическая партия Швеции не была готова к сотрудничеству с ультраправыми. А сейчас барьер разрушен потому, что без поддержки "Шведских демократов" у правоцентристов нет никакого шанса сформировать правительство. Именно жажда власти и привела к самому большому нравственному компромиссу в политической истории страны.

И это отнюдь не только шведский феномен. В Италии ультраправая партия "Братья Италии", которую уверенно называют постфашистской, близка к победе на парламентских выборах. Именно эта партия возглавляет правоцентристскую коалицию, в которую входят известные своими симпатиями к Владимиру Путину политики. В Италии не будет как в Швеции, здесь лидер "Братьев Италии" Джорджа Мелони претендует на пост главы правительства, а вовсе не на поддержку правоцентристов.

Для Украины это хорошо, потому что "Братья" - сторонники НАТО и противники Путина. Именно поэтому Джорджа Мелони во главе правительства станет уравновешивать Берлускони и Сальвини, которые будут делать все возможное для смягчения санкций против России и отказа от военной помощи Украине. Однако в большинстве стран Европы ультраправые придерживаются совершенно других политических позиций. По большей части они – противники НАТО и Евросоюза и горячие сторонники хороших отношений с Москвой.

Если шведский эксперимент будет повторен в других европейских странах, мы уже вскоре увидим ужасающие картины. Например, в Германии правым не сложно прийти к власти, если отказаться от табу на сотрудничество с "Альтернативой для Германии". В Австрии в правительство вновь могут вернуться ультраправые из Партии Свободы, известные своими хорошими отношениями с Кремлем. И уже через несколько лет большая часть правительстве Евросоюза будет склоняться к взаимопониманию с Москвой не только по финансовым, но и по идеологическим соображениям. Именно поэтому эффект шведских выборов для будущего Европы может оказаться разрушительным.