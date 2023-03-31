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Швеция еще может стать членом НАТО до июля, - Столтенберг

31 мартa, 2023 пятница
10:16
Мир

У Швеции есть шанс стать членом НАТО до июля, поскольку ее заявку могут ратифицировать после майских выборов в Турции

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, цитирует Politico .

"Моей целью остается то, чтобы мы могли получить ратификацию Швеции после выборов в Турции, но до саммита в Вильнюсе", - сказал он, однако не уточнил, необходимо ли для ратификации смена правительства Турции.

Столтенберг подчеркнул, что решать будет Турция. Ее слово в этом вопросе будет решающим для Швеции, несмотря на то, что Венгрия также отказалась от ратификации. Он добавил, что не может дать никаких гарантий, поскольку речь идет о суверенных национальных парламентах.

По мнению генсека НАТО, Швеция внесла свой вклад в ответ на беспокойство Турции. На переговорах, по словам Столтенберга, она доказала, что усиливает сотрудничество с Турцией, борется с терроризмом, а таковой обменивается большим количеством разведданных. Кроме того, нет никаких ограничений на экспорт оружия из Швеции в Турцию.

Столтенберг отметил, что Швеция хоть и не является членом клуба, она не одна. По его мнению, страна теперь гораздо безопаснее, чем была до подачи заявки в НАТО.

"Я приложу все усилия, чтобы ратифицировать Швецию", - подчеркнул Столтенберг.

  • В 2022 году Швеция и Финляндия вместе подали заявки на присоединение к НАТО после открытого нападения России на Украину, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.
  • Уже 22 марта 2023 г. парламент Швециипроголосовал за вступление страны в НАТО.
  • 29 марта посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева вызвало шведское министерство иностранных дел из-за заявления с угрозами о вступлении страны в НАТО. В послании посол предостерег Швецию от присоединения к оборонному Альянсу.
  • 31 марта в парламенте Турции говорят, что пока не ратифицировали протокол о вступлении Швеции в НАТО, потому что шведское правительство медленно принимает соответствующие меры.
Турция
Йенс Столтенберг
НАТО
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