Швеция еще может стать членом НАТО до июля, - Столтенберг
У Швеции есть шанс стать членом НАТО до июля, поскольку ее заявку могут ратифицировать после майских выборов в Турции
Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, цитирует Politico .
"Моей целью остается то, чтобы мы могли получить ратификацию Швеции после выборов в Турции, но до саммита в Вильнюсе", - сказал он, однако не уточнил, необходимо ли для ратификации смена правительства Турции.
Столтенберг подчеркнул, что решать будет Турция. Ее слово в этом вопросе будет решающим для Швеции, несмотря на то, что Венгрия также отказалась от ратификации. Он добавил, что не может дать никаких гарантий, поскольку речь идет о суверенных национальных парламентах.
По мнению генсека НАТО, Швеция внесла свой вклад в ответ на беспокойство Турции. На переговорах, по словам Столтенберга, она доказала, что усиливает сотрудничество с Турцией, борется с терроризмом, а таковой обменивается большим количеством разведданных. Кроме того, нет никаких ограничений на экспорт оружия из Швеции в Турцию.
Столтенберг отметил, что Швеция хоть и не является членом клуба, она не одна. По его мнению, страна теперь гораздо безопаснее, чем была до подачи заявки в НАТО.
"Я приложу все усилия, чтобы ратифицировать Швецию", - подчеркнул Столтенберг.
- В 2022 году Швеция и Финляндия вместе подали заявки на присоединение к НАТО после открытого нападения России на Украину, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.
- Уже 22 марта 2023 г. парламент Швециипроголосовал за вступление страны в НАТО.
- 29 марта посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева вызвало шведское министерство иностранных дел из-за заявления с угрозами о вступлении страны в НАТО. В послании посол предостерег Швецию от присоединения к оборонному Альянсу.
- 31 марта в парламенте Турции говорят, что пока не ратифицировали протокол о вступлении Швеции в НАТО, потому что шведское правительство медленно принимает соответствующие меры.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.45
Покупка 37.45Продажа 38.31
-
EUR
Покупка 40.32Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное