Швеция еще может стать членом НАТО до июля, - Столтенберг

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, цитирует Politico .

"Моей целью остается то, чтобы мы могли получить ратификацию Швеции после выборов в Турции, но до саммита в Вильнюсе", - сказал он, однако не уточнил, необходимо ли для ратификации смена правительства Турции.

Столтенберг подчеркнул, что решать будет Турция. Ее слово в этом вопросе будет решающим для Швеции, несмотря на то, что Венгрия также отказалась от ратификации. Он добавил, что не может дать никаких гарантий, поскольку речь идет о суверенных национальных парламентах.

По мнению генсека НАТО, Швеция внесла свой вклад в ответ на беспокойство Турции. На переговорах, по словам Столтенберга, она доказала, что усиливает сотрудничество с Турцией, борется с терроризмом, а таковой обменивается большим количеством разведданных. Кроме того, нет никаких ограничений на экспорт оружия из Швеции в Турцию.

Столтенберг отметил, что Швеция хоть и не является членом клуба, она не одна. По его мнению, страна теперь гораздо безопаснее, чем была до подачи заявки в НАТО.

"Я приложу все усилия, чтобы ратифицировать Швецию", - подчеркнул Столтенберг.