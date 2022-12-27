Швеция дополнительно выделила более $19 миллионов для Украины
Швеция дополнительно выделила в поддержку обороны Украины 200 млн шведских крон, это почти 19,2 млн долларов
Об этом сообщает Министерство обороны Украины .
"Швеция гордится тем, что поддерживает наших украинских друзей. Это важно и для Украины, и для Европы, и для мира в целом. С Рождеством Христовым, дорогие друзья! В этом году, в Посольстве Швеции мы желаем только одного – чтобы в Украине наступил мир "Наша поддержка Украины остается непоколебимой. Мы будем продолжать поддерживать вас столько, сколько потребуется", - говорится в послании посольства Швеции в Украине.
Поэтому страна дополнительно выделила 200 млн шведских крон, которые будут направлены в Международный фонд поддержки Украины под руководством Великобритании и использованы для укрепления военного потенциала нашего государства.
"Свобода и независимость украинского народа является предпосылкой безопасной и защищенной Европы", – сказал премьер-министр Королевства Швеции Ульф Кристерссон.
- Напомним, 29 ноября Швеция анонсировала рекордный пакет помощи для Украины . Тогда глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем сообщил, что помощь для Украины будет составлять на 100 млн евро больше, чем все предыдущие разы.
- 11 декабря шведское правительство приняло девятый пакет помощи Украине, в частности страна передаст для украинских военных системы ПВО и зимнюю амуницию. По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Швеция предоставила Украине военную и гуманитарную помощь на сумму около 5,2 млрд шведских крон (477 миллионов евро).
- Также в декабре Швеция сообщила о предоставлении дополнительных 600 миллионов крон (55,08 миллиона евро) в помощь с восстановлением поврежденной в результате российских атак инфраструктуры в Украине.
- 15 декабря Швеция назвала военную поддержку Украины одним из приоритетов председательства в ЕС.
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