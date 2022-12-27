Швеция дополнительно выделила более $19 миллионов для Украины

Об этом сообщает Министерство обороны Украины .

"Швеция гордится тем, что поддерживает наших украинских друзей. Это важно и для Украины, и для Европы, и для мира в целом. С Рождеством Христовым, дорогие друзья! В этом году, в Посольстве Швеции мы желаем только одного – чтобы в Украине наступил мир "Наша поддержка Украины остается непоколебимой. Мы будем продолжать поддерживать вас столько, сколько потребуется", - говорится в послании посольства Швеции в Украине.

Поэтому страна дополнительно выделила 200 млн шведских крон, которые будут направлены в Международный фонд поддержки Украины под руководством Великобритании и использованы для укрепления военного потенциала нашего государства.

"Свобода и независимость украинского народа является предпосылкой безопасной и защищенной Европы", – сказал премьер-министр Королевства Швеции Ульф Кристерссон.

Напомним, 29 ноября Швеция анонсировала рекордный пакет помощи для Украины . Тогда глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем сообщил, что помощь для Украины будет составлять на 100 млн евро больше, чем все предыдущие разы.

11 декабря шведское правительство приняло девятый пакет помощи Украине, в частности страна передаст для украинских военных системы ПВО и зимнюю амуницию. По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Швеция предоставила Украине военную и гуманитарную помощь на сумму около 5,2 млрд шведских крон (477 миллионов евро).

Также в декабре Швеция сообщила о предоставлении дополнительных 600 миллионов крон (55,08 миллиона евро) в помощь с восстановлением поврежденной в результате российских атак инфраструктуры в Украине.

15 декабря Швеция назвала военную поддержку Украины одним из приоритетов председательства в ЕС.

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