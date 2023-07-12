Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия поддержали декларацию по гарантиям безопасности для Украины
В среду, 12 июля, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция заявили, что присоединяются к декларации по гарантиям безопасности для Украины
Об этом говорится в совместном заявлении стран.
"Мы, лидеры северных стран, остаемся непоколебимы в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении.
Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция отмечают готовность развивать рамки обязательств и договоренностей, чтобы способствовать долгосрочной безопасности. В частности, речь идет о предоставлении военной техники, обучении военных, финансовой поддержке и т.д.
"Мы привержены поддержке Украины, которая защищает свой суверенитет и территориальную целостность, отстраивает свою экономику, защищает своих граждан и продвигает программу реформ в процессе интеграции в евроатлантическое сообщество".
Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс
11-12 июля в Вильнюсе прошел саммит лидеров стран НАТО. Заседания проходят на уровне лидеров стран и правительств. В первый раз саммит принимала Литва. Мероприятия проходят в конгресс-центре LITEXPO. Безопасность во время мер обеспечивают тысячи военнослужащих, небо защищают комплексы ПВО Patriot и NASAMS.
Во встречах принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашенные делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. Всего в Вильнюс должны прибыть более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите участвует украинский президент Владимир Зеленский.
В частности, 11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.
Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это сродни "неготовности пригласить нашу страну в Альянс".
Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Добавляется, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью Годовой национальной программы.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня. Он считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок.
Позже он также сообщил , что в НАТО не называли, какие условия должна выполнить Украина для вступления в Альянс, неизвестно, кто их должен сформулировать.
Владимир Зеленский прокомментировал результаты саммита НАТО и заявил, что если бы Украина получила приглашение в Альянс, то они "были бы идеальны".
В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию , в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению могут присоединиться все желающие страны.
Подробнее о событиях на саммите НАТО смотрите в текстовом онлайне Еспресо.TV.
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