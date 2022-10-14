Швеция, Дания и Германия отказались от совместного расследования утечки газа на "Северных потоках"

Об этом сообщило издание Spiegel .

Согласно информации издания, Швеция отказалась от создания международной совместной следственной группы (JIT). Страна обосновала отказ тем, что результаты ее расследования обладают слишком высокой степенью секретности, чтобы делиться ими с другими странами.

После этого Дания отказалась от совместного расследования.

В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления.

А уже 27 сентября сообщалось, что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток – 2".

Впоследствии стало известно, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте.

1 октября компания-оператор российского газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о стабилизации давления в трубе, что свидетельствует о прекращении утечки газа. А власти Дании заявили в воскресенье, 2 октября, что в газопроводе "Северный поток - 1" прекратилась утечка через день после того, как официальные лица заявили, что в "Северном потоке - 2" также перестал вытекать газ.

3 октября береговая охрана Швеции зафиксировала возобновление утечек газа из поврежденного в районе Балтийского моря российского газопровода "Северный поток - 2". В свою очередь 4 октября Швеция закрыла район Балтийского моря вокруг утечки газа из трубопровода, который произошел в ночь на 26 сентября.

5 октября спикер Путина заявил: Россия надеется, что ее привлекут к расследованию взрывов на "Северных потоках". Хотя до сих пор ее никто даже не собирался привлекать к этому.

Первые выводы инспекции Швеции, проведённой в месте прорыва труб "Северных потоков", укрепили версию диверсии.

10 октября Германия также приступила к расследованию вероятного саботажа двух газопроводов.

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