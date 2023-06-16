Швеция будет учить украинских пилотов управлять истребителями Jas 39 Gripen

Об этом 16 мая сообщили в Стокгольме.

Правительство приняло решение о новом пакете поддержки Украины, его стоимость составляет примерно 250 млн шведских крон.

140 млн шведских крон будет выделено через британский фонд International Fund for Ukraine, средства которого используются для подготовки и закупки военного оборудования для Украины.

"Правительство также объявило о выделении 90 млн шведских крон в фонд поддержки Украины НАТО (Целевой фонд комплексного пакета помощи НАТО Украине). Целью фонда является закупка оборонной техники, топлива, медицинского оборудования, военного учебного оборудования и поддержка укрепления и модернизации оборонных и безопастностных учреждений Украины ", – говорится в сообщении.

"Перед вооруженными силами поставлена задача подготовки украинских пилотов и связанного авиационного персонала для JAS 39", - добавили в Стокгольме.