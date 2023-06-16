Швеция будет учить украинских пилотов управлять истребителями Jas 39 Gripen
Швеция в рамках 12-го пакета поддержки Киева решила обучать украинских пилотов управлять истребителями Jas 39 Gripen. Также выделена финансовая помощь
Об этом 16 мая сообщили в Стокгольме.
Правительство приняло решение о новом пакете поддержки Украины, его стоимость составляет примерно 250 млн шведских крон.
140 млн шведских крон будет выделено через британский фонд International Fund for Ukraine, средства которого используются для подготовки и закупки военного оборудования для Украины.
"Правительство также объявило о выделении 90 млн шведских крон в фонд поддержки Украины НАТО (Целевой фонд комплексного пакета помощи НАТО Украине). Целью фонда является закупка оборонной техники, топлива, медицинского оборудования, военного учебного оборудования и поддержка укрепления и модернизации оборонных и безопастностных учреждений Украины ", – говорится в сообщении.
"Перед вооруженными силами поставлена задача подготовки украинских пилотов и связанного авиационного персонала для JAS 39", - добавили в Стокгольме.
- В феврале Украина подала запрос на получение шведских истребителей Gripen. Швеция пообещала рассмотреть этот вопрос.
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