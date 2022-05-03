Посольства Швеции и Дании возвращаются в Киев

Об этом сообщили министер иностранных дел Швеции Анн Линде и министр иностранных дел Дании Еппе Кофоду соответственно.



"В среду посольство Швеции снова откроется в Киеве", – написала она.

Напомним, что посольство перенесло свою администрацию в Польшу с началом полномасштабного вторжения России на территории Украины.

Возобновление работы посольство планируют на 4 мая.



Между тем, министр иностранных дел Дании объявил, что со 2 мая и датское посольство начинает работать в столице Украины. Кроме того, господин Кофоду посетил Киев, чтобы самостоятельно поднять над посольством датский флаг.



"Только что поднял флаг на посольстве Дании в Киеве. Важным шагом является то, что сегодня мы снова открываем его после нападения России. Трогательно встретить как местных работников, так и датчан, переживших здесь, в столице, последние два месяца", - пишет он.

Напомним, что вчера МИД Дании заявил , что страна выступает за ужесточение санкций против РФ и будет продолжать поддержку Украины

Напомним, более 20 посольств вернулись в Украинскую столицу. Так, 2 мая Венгрия перенесла свое посольство из Львова в Киев.

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