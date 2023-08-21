Швеции нужны самолеты Gripen для собственной обороны, - премьер-министр Кристерссон
В понедельник, 21 августа, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его стране нужны самолеты Gripen для собственной обороны, ведь заявка страны на вступление в НАТО еще не завершена
Об этом пишет The Guardian.
"Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их (Украину, - ред.) также авиацией. Но пока новых обязательств по предоставлению Украине шведских самолетов нет", - сказал Кристерссон.
В то же время шведский премьер отметил, что "ничего не исключает в будущем".
- В мае глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в Швеции встретился госсекретарем МИД страны Яном Кнутссоном и призвал передать Украине истребители Gripen.
- 19 августа во время визита в Швецию президент Украины Владимир Зеленский заявил , что с участием украинских пилотов начались тестовые испытания на самолетах "Грипен". С лидером Швеции он подробно обсудил предстоящие шаги по получению Украиной этих самолетов.
- В то же время Швеция заявила, что позволит украинским пилотам опробовать самолеты, но не взяла на себя никаких обязательств по их передаче.
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