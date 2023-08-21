Швеции нужны самолеты Gripen для собственной обороны, - премьер-министр Кристерссон

Об этом пишет The Guardian.

"Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их (Украину, - ред.) также авиацией. Но пока новых обязательств по предоставлению Украине шведских самолетов нет", - сказал Кристерссон.

В то же время шведский премьер отметил, что "ничего не исключает в будущем".