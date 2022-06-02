Шведское правительство предоставит Украине противокорабельное и противотанковое оружие
Украина получит новую помощь от Швеции на €95 миллионов, в которую войдут противокорабельные ракеты, противотанковое оружие и ружья
Об этом говорится на сайте правительства Швеции.
"Российское вторжение в Украину является неспровоцированным, незаконным и опасным. Это угрожает международному миру и безопасности и является нарушением международного права. В знак солидарности с Украиной и как часть международного ответа на действия России, правительство видит постоянную потребность поддерживать Украину", - говорится в сообщении. .
Украина получит противокорабельные ракеты Robot 17, 5000 противотанковых гранатометов Pansarskott m/86, снайперские винтовки AG 90 и боекомплект к ним.
Швеция также планирует внести 6 миллионов шведских крон в созданный НАТО фонд для поддержки ВСУ.
- Напомним, что Швеция также поддерживает Украину на информационном фронте. В Стокгольме открыли фотовыставку, посвященную боевым действиям в Киевской области, цель которой - показать зверства российской армии в Украине.
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