Об этом говорится на сайте правительства Швеции.

"Российское вторжение в Украину является неспровоцированным, незаконным и опасным. Это угрожает международному миру и безопасности и является нарушением международного права. В знак солидарности с Украиной и как часть международного ответа на действия России, правительство видит постоянную потребность поддерживать Украину", - говорится в сообщении. .

Украина получит противокорабельные ракеты Robot 17, 5000 противотанковых гранатометов Pansarskott m/86, снайперские винтовки AG 90 и боекомплект к ним.



Швеция также планирует внести 6 миллионов шведских крон в созданный НАТО фонд для поддержки ВСУ.

Напомним, что Швеция также поддерживает Украину на информационном фронте. В Стокгольме открыли фотовыставку, посвященную боевым действиям в Киевской области, цель которой - показать зверства российской армии в Украине.

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