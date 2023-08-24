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Шведский ритейлер H&M планирует открыть часть магазинов в Украине

24 августа, 2023 четверг
12:46
Экономика H&M

Шведский ритейлер H&M планирует открыть часть магазинов в Украине, прекративших работу в начале полномасштабного вторжения РФ в феврале 2023 года

Об этом говорится в сообщении на странице компании в Facebook .

Отмечается, что руководство находится в тесном контакте с партнерами и представителями власти и готовится возобновить работу магазинов H&M, где это возможно. Открытие запланировано на ноябрь.

"Безопасность коллег и клиентов всегда будет приоритетом", - отметили в компании.

Информация о возобновлении работы в конкретных локациях будет объявлена позже.

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