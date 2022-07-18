Шведский ритейлер H&M объявил, что полностью уходит из России

Об этом сообщил сайт H&M Group

Второй по величине в мире розничный продавец одежды H&M анонсировал сворачивание бизнеса в России, пополнив перечень полностью уходящих из этой страны компаний. Перед уходом компания планирует ненадолго открыть магазины, чтобы распродать остатки товаров.

"После тщательного разбирательства мы пришли к выводу, - подчеркнула в специальном заявлении генеральный директор Гелен Гельмерссон, - что в сложившейся ситуации продолжать наш бизнес в России невозможно".

H&M Group работала в России с 2009 года.

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