Шведский ритейлер H&M объявил, что полностью уходит из России
Торговый бренд H&M решил свернуть бизнес в России
Об этом сообщил сайт H&M Group
Второй по величине в мире розничный продавец одежды H&M анонсировал сворачивание бизнеса в России, пополнив перечень полностью уходящих из этой страны компаний. Перед уходом компания планирует ненадолго открыть магазины, чтобы распродать остатки товаров.
"После тщательного разбирательства мы пришли к выводу, - подчеркнула в специальном заявлении генеральный директор Гелен Гельмерссон, - что в сложившейся ситуации продолжать наш бизнес в России невозможно".
H&M Group работала в России с 2009 года.
- 30 мая американская компания Netflix официально ушла из России
- Сеть отелей Marriott заявила о выходе из России
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.09
Покупка 36.09Продажа 37.15
-
EUR
Покупка 36.03Продажа 37.3
- Актуальное
- Важное