Шведский публицист Нильсон распространяет на Западе антиукраинские тезисы российской пропаганды, - ЦПД

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

"Нильсон утверждает, что Украина не может выиграть войну против России, а украинские военные - "нацисты". Он также продвигает нарративы о том, что Украина терроризирует жителей Донбасса с 2014 года и что украинская армия слаба", - отмечает ЦПД.

Так, в соцсети Х Нильсон написал, что у Украины якобы заканчиваются возможности отвоевать значительные территории, а также обвинил американское издание The Washington Роst в распространении тезиса о "частичном поражении Украины с потерей территорий".

Также Нильсон обвинил правительство Украины в "огромном насилии против собственного народа на Донбассе с 2014 года" и призвал Запад "дважды подумать, прежде чем поддерживать и продолжать вооружать Украину".

Кроме того, пророссийский пропагандист назвал всех украинских военных "гнусными нацистами" и заявил, что Украина "проиграла летнее наступление" и "не может победить", а Россия - "не отступит".

Вступление Украины в НАТО Нильс назвал угрозой "доктрине Монро" - провозглашенной президентом США Джеймсом Монро в 1823 году политической доктрине, которая, среди прочего, определяла принцип невмешательства США в европейские конфликты.