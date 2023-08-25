Шведский публицист Нильсон распространяет на Западе антиукраинские тезисы российской пропаганды, - ЦПД
Шведский публицист Матс Нильсон продвигает среди западной аудитории пророссийские настроения и антиукраинские нарративы российской пропаганды
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.
"Нильсон утверждает, что Украина не может выиграть войну против России, а украинские военные - "нацисты". Он также продвигает нарративы о том, что Украина терроризирует жителей Донбасса с 2014 года и что украинская армия слаба", - отмечает ЦПД.
Так, в соцсети Х Нильсон написал, что у Украины якобы заканчиваются возможности отвоевать значительные территории, а также обвинил американское издание The Washington Роst в распространении тезиса о "частичном поражении Украины с потерей территорий".
Также Нильсон обвинил правительство Украины в "огромном насилии против собственного народа на Донбассе с 2014 года" и призвал Запад "дважды подумать, прежде чем поддерживать и продолжать вооружать Украину".
Кроме того, пророссийский пропагандист назвал всех украинских военных "гнусными нацистами" и заявил, что Украина "проиграла летнее наступление" и "не может победить", а Россия - "не отступит".
Вступление Украины в НАТО Нильс назвал угрозой "доктрине Монро" - провозглашенной президентом США Джеймсом Монро в 1823 году политической доктрине, которая, среди прочего, определяла принцип невмешательства США в европейские конфликты.
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