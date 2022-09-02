Шведский производитель техники Electrolux и норвежская энергетическая компания Equinor уходят из РФ
Один из крупнейших в мире производителей бытовой техники, шведская компания Electrolux и норвежская энергетическая компания Equinor приняли решение покинуть российский рынок
О выходе Equinor сообщила на своем портале.
Ранее, в мае, компания объявила о своих планах выйти из четырех совместных предприятий с российской нефтяной компанией "Роснефть" и покинуть нефтяное месторождение. По словам представителей Equinor, теперь в России "не осталось никаких активов или проектов".
Это первая крупная западная нефтяная компания, полностью вышедшая из России, поскольку другие крупные компании, такие как ExxonMobil, BP, Shell и TotalEnergies все еще находятся в процессе завершения выхода с российского рынка.
Известно, что Electrolux приостановила свою деятельность в России с началом войны в Украине. Теперь Electrolux решила покинуть РФ и передать свой бизнес местному менеджменту путем продаж своей российской дочерней компании. Новая компания продолжит обслуживать технику, которую Electrolux раньше продавала в России. Electrolux не имеет производства в стране-агрессоре и не будет поставлять какую-либо технику для новой компании.
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