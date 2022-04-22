Шведский производитель средств личной гигиены Zewa и Libresse уходит с рынка России

Об этом говорится в квартальном отчете компании.

В сообщении говорится, что компания приступила к работе по выходу с российского рынка. В 2021 году чистые продажи Essity в России составили примерно 2,8 млрд шведских крон, что соответствует примерно 2% от общей консолидированной чистой продажи в 2021 году.

Заметим, что Essity – шведская компания, работающая в сфере фармацевтики и персональной гигиены, производящая продукцию под брендами Leukoplast, Tork, Libero, Zewa и другие. Акции компании торгуются на NASDAQ с 2017 года.

Добавим, 21 апреля стало известно, что Toshiba и еще 9 компаний объявили о введении технологических ограничений в отношении России и Белоруссии.