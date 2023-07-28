Об этом информирует Reuters .

По словам Кристерссона, шведскому информационному агентству ТТ, в полицию подали новые запросы на получение новых разрешений на проведение демонстраций. Во время них снова планируют осквернить Коран.

"Если они будут предоставлены, мы столкнемся с некоторыми днями, когда будет явный риск того, что произойдет что-то серьезное. Я очень обеспокоен тем, к чему это может привести", - подчеркнул шведский премьер.

Reuters отмечает, что сожжение Корана в Швеции и Дании оскорбили многие мусульманские страны, в том числе Турцию. Ее поддержка необходима Швеции, чтобы присоединиться к НАТО, целью Стокгольма после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Что известно о сожжении Корана в Швеции

21 января в Стокгольме под посольством Турции прошла антитурецкая акция, на которой скандальный активист Расмус Паладан сжег Коран. После этого визит шведского министра обороны Пала Джонсона в Анкару отменили после того, а МИД Турции призвал расследовать инцидент. 28 июня, в день начала мусульманского праздника Курбан-байрам, власти Швеции снова дали разрешение на проведение демонстрации, во время которой у мечети в Стокгольме сожгли копию Корана. Впоследствии шведский премьер-министр Ульф Кристерссон осудил сожжение Корана и принес извинения мусульманам.

Уже 25 января стало известно , что Коран в Швеции сожгли при содействии журналиста ультраправого СМИ Exakt24 - дочерней компании Russia Today - Чанга Фрика. НАТО.

Впоследствии полиция Хельсинки рассказала , что предотвратила сжигание Корана на акции протеста в финской столице на прошлой неделе. А главная прокуратура Анкары возбудила уголовное дело в отношении политика Расмуса Палудана и представителя правого движения Эдвина Вагенсвельда, уничтожавших копии Корана в Швеции, Нидерландах и Дании.

1 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил , что его страна не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО, пока там возможны акции по сожжению священной для мусульман книги Корана. В Швеции подчеркнули , что религиозные вопросы не являются частью условий о вступлении в Североатлантический альянс, подписанных Швецией совместно с Турцией и Финляндией.

5 мая шведская прокуратура заочно арестовала крайнего правого активиста Расмуса Паладана из-за акций сожжения Корана в странах Северной Европы.

2 июля стало известно, что Иран не будет отправлять нового посла в Швецию в знак протеста против сожжения Корана у мечети в Стокгольме. Впоследствии также в администрации талибов заявили, что прекращают всю деятельность Швеции в стране из-за антитурецкой акции 21 января в Стокгольме, на которой сожгли Коран.

Позже полиция Стокгольма заявила, что дала разрешение на акцию протеста мужчине, который намерен сжечь Библию и Тору у посольства Израиля в Швеции. После этого протестующие ворвались в посольство Швеции в Багдаде , силой захватили его и подожгли в знак протеста против сожжения Корана, также отсылают посла.

21 июля в Стокгольме во время санкционированной акции у посольства Ирака двое мужчин растоптали Коран , после чего попытались его поджечь.