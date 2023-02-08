Об этом говорится на сайте парламента Швеции.

Шведский парламент в среду, 8 февраля, одобрил предложение правительства о дополнительных изменениях в бюджет страны. Ими, в частности, предусмотрено предоставление Украины военной техники на сумму 4,3 млрд. шведских крон (около $406 млн.).

Швеция передаст технику, без которой могут обойтись вооруженные силы страны. Так, пакет помощи включает противотанковое оружие, оборудование для разминирования, легкое противотанковое оружие Robot 57 и шведские боевые машины пехоты Combat Vehicle 90.

Принятые изменения в законодательство вступят в силу 13 февраля.