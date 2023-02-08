Шведский парламент поддержал выделение Украине военной помощи более чем на $400 млн
Парламент Швеции одобрил предоставление Украине пакета военной помощи на сумму 4,3 млрд шведских крон (около $406 млн)
Об этом говорится на сайте парламента Швеции.
Шведский парламент в среду, 8 февраля, одобрил предложение правительства о дополнительных изменениях в бюджет страны. Ими, в частности, предусмотрено предоставление Украины военной техники на сумму 4,3 млрд. шведских крон (около $406 млн.).
Швеция передаст технику, без которой могут обойтись вооруженные силы страны. Так, пакет помощи включает противотанковое оружие, оборудование для разминирования, легкое противотанковое оружие Robot 57 и шведские боевые машины пехоты Combat Vehicle 90.
Принятые изменения в законодательство вступят в силу 13 февраля.
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