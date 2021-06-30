Шведский футболист, травмировавший Беседина, извинился перед украинцем
Шведский футболист Маркус Даниэльссон, который нанес травму Артему Беседину на Евро-2020, извинился перед украинским форвардом
Об этом сообщает Aftonbladet.
По словам Даниэльссона, он сразу извинился перед Бесединым.
"Я видел повтор эпизода на фото. Это выглядит жутко. Его колено согнулось в обратную сторону. Судьи использовали VAR и решили, что это красная карточка. Вероятно, так оно и есть, даже если в тот момент это казалось немного несправедливым решением. У меня не было намерения нанести ему травму. Я сказал ему это, и надеюсь, что он быстро восстановится. Он не говорит по-английски, и их капитан переводил. Видимо, он принял мои извинения ", - рассказал Даниэльссон.
В матче против Швеции Артем Беседин вышел на замену в начале дополнительного времени, однако через несколько минут покинул поле после атаки прямой ногой со стороны шведа Маркуса Даниэльссона, который получил красную карточку.
Всего на Евро-2020 Артем Беседин принял участие в трех матчах.
Украина победила Швецию в овертайме - 2:1 и впервые попала в четвертьфинал чемпионата Европы. За выход в полуфинал команда Андрея Шевченко в субботу, 3 июля, в Риме поспорит с Англией.
- Напомним, 29 июня сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы.
- Лучшим игроком матча между Украиной и Швецией был признан полузащитник нашей сборной Александр Зинченко.
- 30 июня стало известно, что травмированный Артем Беседин больше не сыграет на Евро-2020.
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