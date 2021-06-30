Шведский футболист, травмировавший Беседина, извинился перед украинцем

Об этом сообщает Aftonbladet.



По словам Даниэльссона, он сразу извинился перед Бесединым.



"Я видел повтор эпизода на фото. Это выглядит жутко. Его колено согнулось в обратную сторону. Судьи использовали VAR и решили, что это красная карточка. Вероятно, так оно и есть, даже если в тот момент это казалось немного несправедливым решением. У меня не было намерения нанести ему травму. Я сказал ему это, и надеюсь, что он быстро восстановится. Он не говорит по-английски, и их капитан переводил. Видимо, он принял мои извинения ", - рассказал Даниэльссон.

В матче против Швеции Артем Беседин вышел на замену в начале дополнительного времени, однако через несколько минут покинул поле после атаки прямой ногой со стороны шведа Маркуса Даниэльссона, который получил красную карточку.

Всего на Евро-2020 Артем Беседин принял участие в трех матчах.

Украина победила Швецию в овертайме - 2:1 и впервые попала в четвертьфинал чемпионата Европы. За выход в полуфинал команда Андрея Шевченко в субботу, 3 июля, в Риме поспорит с Англией.

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