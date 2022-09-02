Шведский чиновник блокирует отправку помощи для подразделений ВСУ, - волонтер Лашен
Елена Лашен, аналитик по контртеррористической безопасности и волонтер из Швеции, рассказала, что первый раз за пол года волонтерства столкнулась с отказом отправить помощь военным в Украину из-за непризнания чиновником официальных документов
Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.
"До сегодняшнего дня никаких проблем не было относительно покупки и доставки автомобилей для подразделений ВСУ. Все шесть месяцев все было хорошо и вдруг после последней партии автомобилей, нам поступил отказ от шведского транспортного департамента в снятии с регистрации авто, потому что по правилам Швеции автомобиль снимается с регистрации после пересечения границы Украины.Мы получили на один и тот же запрос три отказа.Важно то, что основание этого отказа заключается в непризнании официальных документов Украины, то есть упрощенная форма таможенной декларации, принятая постановлением №174 правительством Украины от 1 марта, не является таможенной декларацией исходя из официального объяснения шведского чиновника", - прокомментировала волонтер.
Елена Лашен объяснила, что автомобили, которые покупаются в разных странах Европы и Америки, когда они пересекают украинскую границу, то их берет на баланс военное подразделение. Уже четыре недели волонтер в переписке и телефонных переговорах объясняет представителю транспортного департамента в Швеции каждое слово из таможенной декларации и присылает фото, как используются военными автомобилями в зоне боевых действий.
"Ведь это позиция одного чиновника в транспортном департаменте, который не хочет давать разрешение на снятие с регистрации авто. Это очень плохой прецедент, потому что получается, что непризнание документов Украины является основанием для отказа, но раньше мы с таким не сталкивались. И если чиновник три раза отказывает, может быть, он выражает таким образом свое отношение к украинским волонтерам. Понятно, что сейчас много подводных камней в волонтерском море, но на этот прецедент нужно реагировать, чтобы предотвращать подобные случаи в будущем", - отметила Лашен .
Волонтер добавила, что обратилась в МИД Украины и в посольство Украины в Королевстве Швеция. К счастью, ей сразу ответили и пообещали взять под контроль эту проблему. Также Елена направила жалобу гендиректору транспортного министерства Швеции.
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