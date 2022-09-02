Шведский чиновник блокирует отправку помощи для подразделений ВСУ, - волонтер Лашен

Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.



"До сегодняшнего дня никаких проблем не было относительно покупки и доставки автомобилей для подразделений ВСУ. Все шесть месяцев все было хорошо и вдруг после последней партии автомобилей, нам поступил отказ от шведского транспортного департамента в снятии с регистрации авто, потому что по правилам Швеции автомобиль снимается с регистрации после пересечения границы Украины.Мы получили на один и тот же запрос три отказа.Важно то, что основание этого отказа заключается в непризнании официальных документов Украины, то есть упрощенная форма таможенной декларации, принятая постановлением №174 правительством Украины от 1 марта, не является таможенной декларацией исходя из официального объяснения шведского чиновника", - прокомментировала волонтер.



Елена Лашен объяснила, что автомобили, которые покупаются в разных странах Европы и Америки, когда они пересекают украинскую границу, то их берет на баланс военное подразделение. Уже четыре недели волонтер в переписке и телефонных переговорах объясняет представителю транспортного департамента в Швеции каждое слово из таможенной декларации и присылает фото, как используются военными автомобилями в зоне боевых действий.



"Ведь это позиция одного чиновника в транспортном департаменте, который не хочет давать разрешение на снятие с регистрации авто. Это очень плохой прецедент, потому что получается, что непризнание документов Украины является основанием для отказа, но раньше мы с таким не сталкивались. И если чиновник три раза отказывает, может быть, он выражает таким образом свое отношение к украинским волонтерам. Понятно, что сейчас много подводных камней в волонтерском море, но на этот прецедент нужно реагировать, чтобы предотвращать подобные случаи в будущем", - отметила Лашен .



Волонтер добавила, что обратилась в МИД Украины и в посольство Украины в Королевстве Швеция. К счастью, ей сразу ответили и пообещали взять под контроль эту проблему. Также Елена направила жалобу гендиректору транспортного министерства Швеции.

Ранее художник, фронтмен группы "Пирятин" Иван Семесюк рассказал, что волонтерство имеет много положительных последствий для Украины и украинцев, ведь так формируется тело нации.

Также известно, что фонд "Вернись живым" приобрел для военных 100 новых пикапов, общей стоимостью 2,6 млн евро.

Кроме того, работники Службы безопасности Украины разоблачили представителей благотворительного фонда из Ивано-Франковска на торговле военной гуманитарной помощью

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