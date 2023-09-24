Шведские ученые смогли выделить РНК-молекулу вымершего тасманийского тигра
С помощью специально модифицированного протокола шведские ученые смогли извлечь миллионы ниток РНК из кожи и мышц 132-летнего тасманийского тигра, что сможет помочь в восстановлении вида
Об этом сообщает Science Alert .
Тасманийский тигр имеет длинную и пеструю историю, которая теперь включает в себя то, что он стал первым представителем вымерших животных, у которого ученые восстановили РНК – молекулу, оживляющую геном вида.
С помощью специально модифицированного протокола шведская команда извлекла миллионы нитей РНК из кожи и мышц 132-летнего тасманийского тигра, или тилацина.
Известный ученым как Thylacinus cynocephalus, это полосатое хищное сумчатое млекопитающее было истреблено на острове Тасмания в Австралии в 1930-х годах.
Восстановление РНК – генетического материала, переводящего информацию, закодированную в ДНК, в белки – у вымерших животных, таких как тилацин, может открыть клад информации о генной активности, которая считалась давно утраченной.
"Восстановление профилей экспрессии РНК, больше не существующих в живых клетках, расширяет возможности погружения в биологию вымерших животных", - пишут биоинформатик Эмилио Мармол-Санчес из Стокгольмского университета и его коллеги в своей статье.
В то время как чтение последовательностей ДНК показывает нам, какие гены имеет вид, последовательности РНК показывают, какие гены действительно "включены" и используются для создания белков в клетках. Но РНК гораздо более хрупкая и разрушается гораздо быстрее, чем ДНК, поэтому восстановление исторических образцов является сложной задачей, но не невозможной.
Исследовательская группа взволнована своими выводами, которые, как они надеются, помогут в текущих усилиях по возрождению тилацина – в проекте, поднимающем многие этические и технологические вопросы.
Но более того, определение последовательности РНК вымерших видов может предоставить исследователям возможность выявить присутствие различных РНК-вирусов во времени, что может ускорить понимание вирусной эволюции.
"Их присутствие в столь старых останках свидетельствует о потенциальной возможности профилировать РНК-вирусы из образцов сохранившихся и вымерших видов, хранящихся в музейных сухих коллекциях", - пишут Мармол-Санчес и ее коллеги.
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