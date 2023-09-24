Шведские ученые смогли выделить РНК-молекулу вымершего тасманийского тигра

Об этом сообщает Science Alert .

Тасманийский тигр имеет длинную и пеструю историю, которая теперь включает в себя то, что он стал первым представителем вымерших животных, у которого ученые восстановили РНК – молекулу, оживляющую геном вида.

С помощью специально модифицированного протокола шведская команда извлекла миллионы нитей РНК из кожи и мышц 132-летнего тасманийского тигра, или тилацина.

Известный ученым как Thylacinus cynocephalus, это полосатое хищное сумчатое млекопитающее было истреблено на острове Тасмания в Австралии в 1930-х годах.

Восстановление РНК – генетического материала, переводящего информацию, закодированную в ДНК, в белки – у вымерших животных, таких как тилацин, может открыть клад информации о генной активности, которая считалась давно утраченной.

"Восстановление профилей экспрессии РНК, больше не существующих в живых клетках, расширяет возможности погружения в биологию вымерших животных", - пишут биоинформатик Эмилио Мармол-Санчес из Стокгольмского университета и его коллеги в своей статье.

В то время как чтение последовательностей ДНК показывает нам, какие гены имеет вид, последовательности РНК показывают, какие гены действительно "включены" и используются для создания белков в клетках. Но РНК гораздо более хрупкая и разрушается гораздо быстрее, чем ДНК, поэтому восстановление исторических образцов является сложной задачей, но не невозможной.

Исследовательская группа взволнована своими выводами, которые, как они надеются, помогут в текущих усилиях по возрождению тилацина – в проекте, поднимающем многие этические и технологические вопросы.

Но более того, определение последовательности РНК вымерших видов может предоставить исследователям возможность выявить присутствие различных РНК-вирусов во времени, что может ускорить понимание вирусной эволюции.

"Их присутствие в столь старых останках свидетельствует о потенциальной возможности профилировать РНК-вирусы из образцов сохранившихся и вымерших видов, хранящихся в музейных сухих коллекциях", - пишут Мармол-Санчес и ее коллеги.