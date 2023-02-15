Шведские САУ Archer будут в Украине настолько быстро, насколько это возможно, – премьер Кристерссон
Шведские самоходные артиллерийские установки Archer будут в Украине настолько быстро, насколько это возможно
Об этом сказал в Киеве премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции.
"Это произойдет насколько это возможно быстро. Мы не будем, конечно, говорить о точных датах поставок по понятным причинам. Но есть также еще практические вопросы, связанные, в частности, с подготовкой", – сказал он.
Владимир Зеленский отметил, что благодарен премьер-министру Кристерссону за то, что только в последнее время была выделена оборонная помощь от Швеции Украине на сумму около 1 млрд долларов.
"Особенно наши воины ожидают недавно одобренного пакета - блестящие шведские "арчеры", одну из лучших в мире артиллерийских систем", - добавил он.
Шведский премьер также коснулся вопроса передачи Украине истребителей.
"Что касается истребителей, на прошлой неделе Швеция сказала то же, что и другие страны: "Мы не исключаем". Сейчас не время для такого исключения. Но мы должны признать, что есть международная коалиция, которая будет делать первые шаги. Мы понимаем, что для Украины это не должно быть слишком долго, но есть и национальные соображения, страны должны думать, как они будут защищать себя. Этот процесс продолжается", – добавил Кристерссон.
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