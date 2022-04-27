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Шведская САУ Archer позволяет выпустить весь боекомплект по цели за минимальный промежуток времени и быстро покинуть место дислокации, – военный авиатор Хазан

27 апреля, 2022 среда
13:16
война с Россией САУ FH77 BW Archer

Военный авиатор и президент АОПА Украины Геннадий Хазан рассказал, что шведская САУ FH77 BW Archer позволяет уничтожить цель одновременно всем боекомплектом и за минимальный промежуток времени покинуть место дислокации

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Если мы говорим о шведской САУ FH77 BW Archer, то это сверхсовременное технологическое оружие. Главная цель такого оружия - контрбатарейная борьба. Шведская САУ FH77 BW Archer позволяет в минимальный промежуток времени выпустить такое количество снарядов под разными углами. То есть все выпущенные снаряды прилетают по цели одновременно. Это позволяет вести контрбатарейную борьбу мгновенно. После того, как САУ отстрелялась, она начинает перемещаться, что делает невозможным определение ее местонахождение врагом", - пояснил Хазан.

Хазан подчеркнул, что САУ FH77 BW Archer сворачивается и перемещается через 2 минуты после того, как наносит удар по противнику.

"Пока враг определяет местонахождение таких САУ и вычисляет траекторию поражения, FH77 BW Archer уже перемещается в другое место. Это является существенным отличием от САУ российского производства. Также важным преимуществом является дальность стрельбы САУ FH77 BW Archer. Если наша САУ стреляет по врагу, открывает ответный огонь, то становится понятным на каком расстоянии работают артиллерийские установки. САУ FH77 BW Archer бьет на несколько километров дальше, чем российские образцы. Это значит, что шведская САУ является недостижимой для российских артиллерийских установок", - добавил Хазан.

  • Archer – шведская 155-мм самоходная артиллерийская установка на базе шасси Volvo A30D 6×6, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.
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