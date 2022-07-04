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Главная война с Россией Шведская премьер-министр Магдалена Андерссон посетила Бучу и Бородянку

Шведская премьер-министр Магдалена Андерссон посетила Бучу и Бородянку

4 июля, 2022 понедельник
17:59
война с Россией

Шведская премьер-министр увидела разрушенные и поврежденные дома в Буче и Бородянке

Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба в телеграм.

"Делегация посетила место массового захоронения убитых и замученных русскими  людей возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного в Буче. Также премьер-министр собственными глазами увидела разрушенные и поврежденные после "русского мира" дома в Бородянке", - написал он.

В ходе визита она подчеркнула, что украинцы борются не просто за Украину, а за цивилизованный мир и демократические ценности.

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Буча
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