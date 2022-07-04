Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба в телеграм.

"Делегация посетила место массового захоронения убитых и замученных русскими людей возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного в Буче. Также премьер-министр собственными глазами увидела разрушенные и поврежденные после "русского мира" дома в Бородянке", - написал он.

В ходе визита она подчеркнула, что украинцы борются не просто за Украину, а за цивилизованный мир и демократические ценности.