Шведская премьер-министр Магдалена Андерссон посетила Бучу и Бородянку
Шведская премьер-министр увидела разрушенные и поврежденные дома в Буче и Бородянке
Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба в телеграм.
"Делегация посетила место массового захоронения убитых и замученных русскими людей возле храма Святого Апостола Андрея Первозванного в Буче. Также премьер-министр собственными глазами увидела разрушенные и поврежденные после "русского мира" дома в Бородянке", - написал он.
В ходе визита она подчеркнула, что украинцы борются не просто за Украину, а за цивилизованный мир и демократические ценности.
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