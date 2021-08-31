Шведская поп-группа ABBA создала аккаунт в ТикТок
Первым постом в TikTok группы ABBA стал ролик с песней Dancing Queen, которую исполняет неизвестный пианист
Об этом сообщает Общественное.
Позже в аккаунте появилось еще одно видео с анонсом проекта Abba Voyage.
"Спасибо за ожидание, путешествие вот-вот начнется. Агнета, Бьорн, Бенни, Анни-Фрид", - говорится в сообщении.
На аккаунт группы подписаны более 430 тыс. пользователей.
Шведская поп-группа ABBA выпустит 5 новых песен впервые после 39-летнего перерыва. Квартет также готовится к запуску шоу под названием Abba Voyage, в котором голограммы музыкантов исполнят главные хиты.
Квартет ABBA просуществовал десять лет - с 1972 по 1982 год. Группа стала одной из самых успешных за всю историю поп-музыки.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.79
Покупка 26.79Продажа 27.02
-
EUR
Покупка 31.51Продажа 31.93
- Актуальное
- Важное