Шведская поп-группа ABBA создала аккаунт в ТикТок

Об этом сообщает Общественное.

Позже в аккаунте появилось еще одно видео с анонсом проекта Abba Voyage.



"Спасибо за ожидание, путешествие вот-вот начнется. Агнета, Бьорн, Бенни, Анни-Фрид", - говорится в сообщении.



На аккаунт группы подписаны более 430 тыс. пользователей.

Шведская поп-группа ABBA выпустит 5 новых песен впервые после 39-летнего перерыва. Квартет также готовится к запуску шоу под названием Abba Voyage, в котором голограммы музыкантов исполнят главные хиты.

Квартет ABBA просуществовал десять лет - с 1972 по 1982 год. Группа стала одной из самых успешных за всю историю поп-музыки.