Об этом пишет Reuters.

"Она приземлилась в горах на высоте 1 км и в 10 км от ближайшего населенного пункта. Существуют процедуры, когда что-то идет не так и мы информируем шведское, норвежское правительства и других участников", - подчеркнул руководитель коммуникаций Шведского космического агентства.

Прежде чем упасть, ракета достигла высоты 250 км, где проводили эксперименты в условиях невесомости. Неизвестно, пострадали ли в результате инцидента населенные пункты. Ракету изъяли и начали расследование по установлению причин ее приземления.

"Власти Норвегии очень серьезно относятся к любой несанкционированной деятельности на норвежской стороне границы. В случае любого нарушения границы ответственные лица должны немедленно сообщить соответствующим норвежским органам власти, в частности министерству иностранных дел", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Норвегии.

В то же время шведские власти официально не сообщали норвежской стороне об инциденте.