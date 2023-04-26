Шведская исследовательская ракета вышла из строя и приземлилась в Норвегии.
Шведская исследовательская ракета, запущенная 25 апреля, вышла из строя и приземлилась в Норвегии, в 15 км от места запуска
Об этом пишет Reuters.
"Она приземлилась в горах на высоте 1 км и в 10 км от ближайшего населенного пункта. Существуют процедуры, когда что-то идет не так и мы информируем шведское, норвежское правительства и других участников", - подчеркнул руководитель коммуникаций Шведского космического агентства.
Прежде чем упасть, ракета достигла высоты 250 км, где проводили эксперименты в условиях невесомости. Неизвестно, пострадали ли в результате инцидента населенные пункты. Ракету изъяли и начали расследование по установлению причин ее приземления.
"Власти Норвегии очень серьезно относятся к любой несанкционированной деятельности на норвежской стороне границы. В случае любого нарушения границы ответственные лица должны немедленно сообщить соответствующим норвежским органам власти, в частности министерству иностранных дел", - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Норвегии.
В то же время шведские власти официально не сообщали норвежской стороне об инциденте.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.52
Покупка 37.52Продажа 38.16
-
EUR
Покупка 41.03Продажа 41.96
- Актуальное
- Важное