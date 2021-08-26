Шведская группа АВВА впервые за почти 40 лет выпустит новые песни

Об этом сообщает Общественное со ссылкой ВВС.



Группа также готовится к шоу под названием Abba Voyage, в котором голограммы участников исполнят главные хиты.



Новая студийная запись должна выйти 27 августа.



Решение записать новые песни после объявления о запуске проекту Abba Voyage.



Квартет ABBA, просуществовавший с 1972 по 1982 год - стал одним из самых успешных за всю историю попмузыки и был внесен в Зал славы рок-н-ролла.

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