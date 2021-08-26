Шведская группа АВВА впервые за почти 40 лет выпустит новые песни
Шведская попгруппа ABBA выпустит 5 новых треков, до этого новые песни выходили 39 лет назад
Об этом сообщает Общественное со ссылкой ВВС.
Группа также готовится к шоу под названием Abba Voyage, в котором голограммы участников исполнят главные хиты.
Новая студийная запись должна выйти 27 августа.
Решение записать новые песни после объявления о запуске проекту Abba Voyage.
Квартет ABBA, просуществовавший с 1972 по 1982 год - стал одним из самых успешных за всю историю попмузыки и был внесен в Зал славы рок-н-ролла.
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