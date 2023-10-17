Шведке после потери руки поставили инновационный протез, соединяющийся с костями, мышцами и нервами женщины

Об этом сообщает Science Alert .

Шведской 50-летней женщине, потерявшей руку во время несчастного случая на ферме, установили инновационный протез, ставший настоящим открытием.

Бионическая рука основана на революционной технологии, непосредственно соединяющейся с костями, мышцами и нервами пользователя, создавая человеко-машинный интерфейс, позволяющий искусственному интеллекту превращать сигналы мозга в точные, но простые движения.

Женщина, получившая бионическую руку, Карин, теперь имеет ограниченное чувство осязания и может двигать всеми пятью своими бионическими пальцами отдельно с успешностью в 95 процентов. Более того, после получения протеза руки невыносимая фантомная боль, которая, по словам Карин, ощущалась так, будто ее руку пропускали через мясорубку, значительно уменьшилась.

"Я лучше контролирую свой протез, но, прежде всего, моя боль уменьшилась, - говорит Карин. - Сегодня мне нужно гораздо меньше лекарства".

Исследователи из Швеции, Италии и Австралии говорят, что это первый случай, когда роботизированная рука с внутренними электродами продемонстрировала длительную жизнеспособность при ампутациях ниже локтя.

"Тот факт, что (Карин, - ред.) смогла комфортно и эффективно использовать свой протез в повседневной деятельности на протяжении многих лет, является многообещающим свидетельством того, что эта новая технология может изменить жизнь людей, потерявших конечности", – говорит инженер по робототехнике Макс. Ортис Каталан, возглавлявший исследования в Институте бионики в Мельбурне, Австралия, и в Центре бионики и исследования боли в Швеции.

В последнее десятилетие Ортис Каталан работал над усовершенствованием этой разработки, которая основывается на "остеоинтеграции". Фактически это означает, что когда имплантат устанавливается в кость человека, костные клетки плотно срастаются вокруг него.

"Эта интеграция настолько сильна, что мы можем фактически прикрепить искусственную конечность непосредственно к скелету", – объясняет Ортис Каталан.

Чтобы обеспечить интерфейс для подключения протеза Карин, в ее локтевую и лучевую кости были установлены два имплантата. Затем к этим имплантатам подсоединили мышечный трансплантат с ноги, чтобы дать оторванным мышцам и нервам в культе руки Карин что-то, к чему можно было бы прикрепиться.

Поскольку протез крепится непосредственно к кости, исследователи утверждают, что пациентам гораздо удобнее его носить, чем обычные протезы.

Более того, поскольку сенсорные электроды встроены внутри роботизированной руки, а не снаружи, прямая нейронная стимуляция постоянно и надежно воспринимается рукой.

Протез руки получил название Mia Hand и был разработан итальянской компанией Prensilia, специализирующейся на робототехнических и биомедицинских устройствах при финансовой поддержке Европейской Комиссии.

"Мы в Институте бионики в восторге от того, чего профессор Ортис Каталан и его команда сотрудников достигли на сегодняшний день, а также от того, что они продолжают разрабатывать технологию бионических конечностей следующего поколения – особенно в свете ее потенциала для облегчения боли в фантомных конечностях" , – говорит генеральный директор института Роберт Клупач.

Сейчас Ортис Каталан работает в Украине, оказывая экспертную помощь ампутированным во время войны.