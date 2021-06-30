Швеция - Украина: онлайн-трансляция исторического матча нашей сборной на Евро-2020

Швеция всей командой бежит в атаку. Но в этом же моменте фолит. Мяч возвращается к намМяч засчитан!!! ДА!Арбитр остановил игру. Безус ушел с поля, но мгновенно вернулсяБезусу очень больно. Он корчится от боли в штрафной. Его ударили по плечу во время борьбы за мячКараваев не обработал мяч после передачи Цыганкова. Александр уже вбегал в штрафную. Жаль, потому что это было очень опасноЗамена от Шевченко: Безус вместо СидорчукаУдар от Малиновского, который получил мяч от Довбика. К сожалению, мяч пролетел мимо воротШтрафной для сборной Украины. Его выполнит Малиновский. Стандарт не закончился ничем опаснымИгра продолжается. Вперед, Украина!Очередная пауза... На поле лежит Берг. Он получил по колену, когда боролся с КараваевымФанаты скандируют "Мо-лод-ці" и "Ві-ри-мо". Поддержка сегодня фантастическаяДовбик... Пробил выше ворот с убойной позиции. После этого арбитр зафиксировал офсайдЦыганков поскользнулся и не дотянулся до мяча. Он мог выходить один на один с голкипером. Досадный моментНапомним, что мы играем в большинстве после того как красную карточку получил Даниэльссон. Очень хочется забить и не решать судьбу матча в серии пенальтиДовбик нарушил правила. Жестко сыграл против шведа. 24-летний форвард настроен играть агрессивно. Это его первое появление на ЕвроФото: Getty ImagesУкраина будет играть без Ярмоленко. Вместо него вышел Довбик. Капитанскую повязку отдали ЗинченкоСборная Украины снова собралась в круг, чтобы послушать наставления ШевченкоИгра возобновилась, но ненадолго. Теперь на поле лежит Ярмоленко. Его также ударили по ногамКривцов покинул поле с врачамиЛежит на поле Кривцов. Да что ж это такое...Угловой сборной Украины закончился нарушением правил от МалиновскогоЕще одна пауза. Зинченко попал мячом в голову Крафту. Тот лежит на полеШвеция опустилась и играет очень низко. Это неудивительно, ведь теперь они вдесятеромИгра возобновилась после паузы с ужасным фолом на БесединеЗамена у Швеции: Хеландер заменит ОльссонаЦыганков готовится к выходу на поле. Он заменил БесединаБеседин нуждается в замене. Против него сфолили очень жестко. Очень страшно за Артема. Ему въехали прямой ногой в коленоФото: Getty ImagesДаниэльссон очень жестко сфолил на Беседине. Защитник получил желтую карточку. Арбитр будет смотреть VAR, потому потенциально это удалениеТренерский штаб Швеции решил освежить линию атакиТройная замена у Швеции: Куайсон вместо Кулушевски, Берг заменил Исака, Клаэссон - ЛарссонаКоманды играют очень осторожно, ведь понимают, что каждый момент сейчас на вес золота. Особенно это касается ошибокЕще одна замена в Украине: Макаренко вышел вместо СтепаненкоПримечательно, что у команд осталось уже очень мало сил. Они уже не бегут так в атаку, как это было раньшеЗамена у Украины: Беседин вместо Яремчука

Сборная Украины собралась в круг, настроилась на матч. Вперед, Украина!



Спасибо нашей сборной за такие 90 минут. Мы играем против очень достойного соперника



90+2 Звучит свисток! Команды сыграют еще овертайм - 30 минут



90+1 Болельщики поют гимн Украины. Это очень красиво. Спасибо таким фанам за поддержку!



90 Арбитр добавил 2 минуты



89 Безумный момент у Швеции! Кулушевски выходил один на один с Бущаном, но его успел догнать Забарный, который отбил мяч на угловой



89 Малиновский попал в офсайд. Жаль, потому что у Украины была опасная атака



87 Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко очень сконцентрирован, ведь начались последние минуты встречи. Ответственный момент для всей страны





Фото: Getty Images



85 Арбитр показал желтую карточку Форсбергу



83 Замена у Швеции: Бенгтсонн заменил Аугустинссона, а Крафт - Люстига



82 Пауза в игре. Медицинскую помощь требует Аугустинссон



81 Поделимся с вами интересным фактом: Зинченко стал самым молодым игроком в истории, который забивал за Украину на Евро. Александр забил гол в возрасте 24 года и 196 дней



80 Матвиенко очень надежно сыграл в защите и остановил опасную атаку Швеции. Красиво отобрал мяч у Кулушевски



79 Ярмоленко получил желтую карточку за разговоры с арбитром



78 3 из 7 матчей 1/8 финала Евро-2020 переходили в овертайм. Закончится ли наша встреча за 90 минут?



74 Ситуация на поле немного успокоилась и мяч наконец у Украины. В последнее время Швеция не давала нам никакого шанса на атаку



70 Кулушевски получил желтую карточку за фол на Зинченко. Швед сыграл грубо



69 Нереальный момент у Швеции. Форсберг обыграл нескольких наших игроков и попал в перекладину очень мощным ударом. Нам невероятно везет



67 Контратака сборной Украины закончились неудачным ударом Ярмоленко после передачи Яремчука. Жаль, что Андрей пробил в одно касание, а не обработал мяч, в противном случае удар получился бы сильнее





Фото: Getty Images



66 Бущан!!! Кулушевски классно пробил левой ногой, но Георгий сумел отбить этот удар на угловой. Браво



63 Сидорчук попытался перебросить Ольсена, но, к сожалению, голкипер понимал это и легко поймал мяч



62 На самом деле, логический выбор от Шевченко. Сегодня колоссальное количество ударов издалека, а это то, чем славится Малиновский - очень классный шанс, чтобы отличиться



61 Первая замена от Шевченко: Малиновский вышел вместо Шапаренко



60 Очередной опасный момент. Исак не реализовал выход один на один, хоть и оказывается, что был офсайд



58 Как же красиво начался второй тайм. Спасибо командам за такой фантастический футбол!



56 А теперь шведская стойка! Форсберг очень опасно ударил по воротам Бущана, но также попал в штангу, как Сидорчук минуту назад





Фото: Getty Images



55 МОМЕНТ У УКРАИНЫ. Ярмоленко заметил Сидорчука, который вбегал в свободную зону и отдал на него пас. Но Сергей попал в штангу. Немного сантиметров справа и счет был бы 2:1



54 А вот и ответ Швеции. Капитан Ларссон мощно пробил низом, но мяч пролетел мимо ворот



53 Очень плохой удар от Степаненко издалека. В результате слабо и мимо



52 Голкипер Швеции Ольсен был вынужден выйти из своих ворот чуть ли не до середины поля. Ярмоленко немного не хватило, чтобы быть на мяче первым и переиграть вратаря



49 Опасно у ворот Швеции! Ярмоленко навесил в штрафную, а шведский защитник чуть не перевел мяч в собственные ворота



48 Бойко начался второй тайм. Команды хорошо отдохнули, демонстрируют приличные скорости



46 Кажется, что тренеры довольны своими команды в первом тайме. Ведь за перерыв не произошло ни одной замены



46 Что же, стартовал второй тайм. Вперед, Украина! Нам нужна победа

Вскоре стартует второй тайм. Надеемся, что сможем дожать соперника за эти 45 минут! Мы уже показали, что ничем не хуже них



Фото: Getty Images

Фото: ReutersКулушевски упал в штрафной Украины. Шведы требуют пенальти, ведь Матвиенко жестко сыграл против их форварда. Однако, арбитр убежден, что все было чистоОчень опасно проходят последние минуты для нашей сборной. Атака за атакой от Швеции, но к счастью мы сумели отбиться и устоятьШведы навешивали в нашу штрафную площадку, но Караваев перехватил мяч и выбил его в аут. Сыграл надежно, молодецВ последние минуты наша сборная владеет ситуацией на поле. Это очень радуетШтрафной сборной Украины, который выполнил Шапаренко, закончился ударом Ярмоленко, но выше ворот. ЖальНа самом деле мы очень неожиданно открыли счет в матче. Уже казалось, что первый тайм закончится нулевой ничьей, ведь опасных моментов было мало. А тут такая красота. Браво!Швеция мгновенно реагирует на пропущенный мяч. Бущан потянул штрафной удар нашего соперника. Мяч летел в правый угол наших ворот. Георгий сыграл красиво и надежноФото: Getty ImagesЭкдаль сфолил на Ярмоленко, арбитр Даниэле Орсато зафиксировал нарушение правил и остановил игруПоложительный момент. Украина прижала Швецию к ее воротам, но пока это не может закончиться ударомПрошли стартовые 20 минут. 4:2 в пользу Швеции по ударамКулушевски навесил в штрафную, но Форсберг не сумел дотянуться головой до мяча. Опасный момент у наших ворот, который к счастью прошелПока очень мало действительно опасных моментов. Обе сборные играют в закрытый футболВ стартовом составе Украины стоит отметить центрбэка Сергея Кривцова, который впервые играет на нынешнем Евро. Надеемся, что его дебют запомнится нам с положительной стороныЗащите Украины сегодня будет очень трудно. У Швеции два топ-форварда - Исак и Кулушевски, которые обладают крутой скоростью и техникой, но наши защитники еще те козаки, которые удержат ворота БущанаОчень классный момент у Украины! Яремчук получил мяч в штрафной от Ярмоленко, но голкипер сумел потянуть удар нашего форвардаШапаренко пробил из-за пределов штрафной, но удар не получился - мимо ворот. Рядом был Ярмоленко, на которого можно было отдать пасШвеция завладела ситуацией. Ждем атаки от УкраиныПозиционная атака Швеции заканчивается угловым ударом, но наша защита сумел вистоятьБез особо опасных моментов проходят стартовые минуты. Команды одинаково владеют мячомНесмотря на то, что сегодня украинцам было очень трудно попасть на матч из-за карантина - очень хорошо слышноа поддержка наших фанов, которые скандируют "Украина"Мяч остается ву сборной Украины. Очень важно с первых минут показать свой настрой на победу и завладеть ситуацией на поле. Сегодня мы ожидаем победу

Первым звучит гимн Украины! Вторым прозвучит шведский.





Фото: Getty Images



Футболисты появились на поле стадиона "Хэмпден Парк". Сборную Украины вывел Андрей Ярмоленко - капитан в сегодняшнем матче. Швецию - Себастьян Ларссон.

Около 21:00 закончился матч Англия - Германия (2:0). Этот матч вызвал особыйинтерес у украинцев, ведь именно с победителем этой встречи в четвертьфинале сыграет Украины, если выиграем у Швеции.Фото: Getty Images

Друзья, своими ожиданиями можете делиться в наших соцсетях. Пишите под сообщениями, посвященными матчу Швеция-Украина - свой прогноз, как закончится сегодняшняя встреча.

У нашей сборной сегодня будет очень яркая поддержка!





Фото: Getty Images



До матча остается менее получаса. С нетерпением ждем стартового свистка встречи!

Составы на матч Швеция - Украина:



Украина: Бущан, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Зинченко, Караваев, Сидорчук, Степаненко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.



Запасные: Соболь, Малиновский, Марлос, Пятов, Макаренко, Цыганков, Миколенко, Безус, Беседин, Трубин, Тимчик, Довбик.



Швеция: Ольсен, Аугустинссон, Даниельсон, Линделоф, Лустино, Ларссон, Ольссон, Экдаль, Форсберг, Кулушевски, Исак.



Запасные: Бенгтсонн, Берг, Каюсте, Клаэссон, Крафт, Куайсон, Нордфельдт, Свенссон, Сэма, Хеландер, Юнссон, Янссон.



В официальную заявку на игру из тех футболистов сборной Украины, которые сейчас находятся в Шотландии, не попали Георгий Судаков и Александр Зубков.

Сборная Швеции имеет большой опыт выступлений на Евро:







История матчей Украины и Швеции:







Формы, в которых сборные проведут сегодняшний матч:







В самом свежем рейтинге ФИФА, который был опубликован 27 мая, сборная Швеции занимает восемнадцатое место. Украина расположилась на 24-й позиции.

Ведущие букмекерские конторы предлагают на победу Швеции коэффициент 2,45, а на выигрыш Украины дают 3,25. Котировки на ничью в основное время - 3,25.

На выход сборной Швеции в четвертьфинал букмекеры дают 1,7, на продолжение борьбы на Евро-2020 командой Андрея Шевченко - 2,3.



Фото: Getty Images



Интересные факты о стадионе "Хэмпден Парк", где сегодня состоится матч Швеция - Украина:







Именно после матчей группы E, где Швеция победила Польшу (3:2), а Испания разгромила Словакию (5:0), Украина гарантировала себе место в топ-4 лучших сборных, занявших третье место в своей группе. Это позволит нашей национальной команде впервые в истории сыграть в плей-офф Евро.



В 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины встретится со Швецией, которая триумфула в группе E. Матч состоится сегодня, 29 июня, в шотландском Глазго.



Если Украина выиграет у Швеции, то в четвертьфинале Евро-2020 встретится с победителем матча Англия - Германия.



Евро-2020



1/8 финала



29 июня



Швеция - Украина



Глазго, стадион "Хэмпден Парк"



Начало в 22:00



Прямая трансляция на телеканале "Украина"

28 июня во 1/8 финала Евро-2020 сборная Испании победила национальную команду Хорватии.

В другом матче сборная Франции в серии послематчевых пенальти проиграла Швейцарии .

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