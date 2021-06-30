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Швеция - Украина: онлайн-трансляция исторического матча нашей сборной на Евро-2020

30 июня, 2021 среда
00:33
Спорт Швеция - Украина

Еспресо.TV провел текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция - Украина

ЗВУЧИТ финальный свисток !!! МЫ в четвертьфинал Евро-2020 !!!!!

120+3 Швеция всей командой бежит в атаку. Но в этом же моменте фолит. Мяч возвращается к нам

120+2 Мяч засчитан!!! ДА!

120+1 ГОООООООООЛЛ!!!!!!!!!!!!!! ДОВБИК !!!! Артем забивает головой после навеса Зинченко. Артем избежал офсайда и похоже, что вывел Украину в четвертьфинал Евро-2020 2:1

120 + 1 Орсато добавил три минуты. решающий время

120 Арбитр остановил игру. Безус ушел с поля, но мгновенно вернулся

119 Безусу очень больно. Он корчится от боли в штрафной. Его ударили по плечу во время борьбы за мяч

119 Караваев не обработал мяч после передачи Цыганкова. Александр уже вбегал в штрафную. Жаль, потому что это было очень опасно

118 Замена от Шевченко: Безус вместо Сидорчука

117 Удар от Малиновского, который получил мяч от Довбика. К сожалению, мяч пролетел мимо ворот

116 Штрафной для сборной Украины. Его выполнит Малиновский. Стандарт не закончился ничем опасным

114 Игра продолжается. Вперед, Украина!

113 Очередная пауза... На поле лежит Берг. Он получил по колену, когда боролся с Караваевым

112 Фанаты скандируют "Мо-лод-ці" и "Ві-ри-мо". Поддержка сегодня фантастическая

111 Довбик... Пробил выше ворот с убойной позиции. После этого арбитр зафиксировал офсайд

109 Цыганков поскользнулся и не дотянулся до мяча. Он мог выходить один на один с голкипером. Досадный момент

109 Напомним, что мы играем в большинстве после того как красную карточку получил Даниэльссон. Очень хочется забить и не решать судьбу матча в серии пенальти

107 Довбик нарушил правила. Жестко сыграл против шведа. 24-летний форвард настроен играть агрессивно. Это его первое появление на Евро


Фото: Getty Images

106 Украина будет играть без Ярмоленко. Вместо него вышел Довбик. Капитанскую повязку отдали Зинченко

106 Стартует второй экстра-тайм!

Сборная Украины снова собралась в круг, чтобы послушать наставления Шевченко

105+6 Звучит свисток! Закончился первый экстра-тайм

105+5 Игра возобновилась, но ненадолго. Теперь на поле лежит Ярмоленко. Его также ударили по ногам

105+5 Кривцов покинул поле с врачами

105+4 Лежит на поле Кривцов. Да что ж это такое...

105+2 Угловой сборной Украины закончился нарушением правил от Малиновского

105+1 Арбитр добавил три минуты

105 Еще одна пауза. Зинченко попал мячом в голову Крафту. Тот лежит на поле

103 Швеция опустилась и играет очень низко. Это неудивительно, ведь теперь они вдесятером

102 Игра возобновилась после паузы с ужасным фолом на Беседине

101 Замена у Швеции: Хеландер заменит Ольссона

101 Цыганков готовится к выходу на поле. Он заменил Беседина

100 Беседин нуждается в замене. Против него сфолили очень жестко. Очень страшно за Артема. Ему въехали прямой ногой в колено


Фото: Getty Images

99 Красная карточка Даниэльссону! Швеция остается в меньшинстве

98 Даниэльссон очень жестко сфолил на Беседине. Защитник получил желтую карточку. Арбитр будет смотреть VAR, потому потенциально это удаление

98 Тренерский штаб Швеции решил освежить линию атаки

97 Тройная замена у Швеции: Куайсон вместо Кулушевски, Берг заменил Исака, Клаэссон - Ларссона

95 Команды играют очень осторожно, ведь понимают, что каждый момент сейчас на вес золота. Особенно это касается ошибок

94 Еще одна замена в Украине: Макаренко вышел вместо Степаненко

92 Примечательно, что у команд осталось уже очень мало сил. Они уже не бегут так в атаку, как это было раньше

91 Замена у Украины: Беседин вместо Яремчука

91 Начинается первый экстра-тайм!

Сборная Украины собралась в круг, настроилась на матч. Вперед, Украина!

Спасибо нашей сборной за такие 90 минут. Мы играем против очень достойного соперника

90+2 Звучит свисток! Команды сыграют еще овертайм - 30 минут

90+1 Болельщики поют гимн Украины. Это очень красиво. Спасибо таким фанам за поддержку!

90 Арбитр добавил 2 минуты

89 Безумный момент у Швеции! Кулушевски выходил один на один с Бущаном, но его успел догнать Забарный, который отбил мяч на угловой

89 Малиновский попал в офсайд. Жаль, потому что у Украины была опасная атака

87 Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко очень сконцентрирован, ведь начались последние минуты встречи. Ответственный момент для всей страны


Фото: Getty Images

85 Арбитр показал желтую карточку Форсбергу

83 Замена у Швеции: Бенгтсонн заменил Аугустинссона, а Крафт -  Люстига

82 Пауза в игре. Медицинскую помощь требует Аугустинссон

81 Поделимся с вами интересным фактом: Зинченко стал самым молодым игроком в истории, который забивал за Украину на Евро. Александр забил гол в возрасте 24 года и 196 дней

80 Матвиенко очень надежно сыграл в защите и остановил опасную атаку Швеции. Красиво отобрал мяч у Кулушевски

79 Ярмоленко получил желтую карточку за разговоры с арбитром

78 3 из 7 матчей 1/8 финала Евро-2020 переходили в овертайм. Закончится ли наша встреча за 90 минут?

74 Ситуация на поле немного успокоилась и мяч наконец у Украины. В последнее время Швеция не давала нам никакого шанса на атаку

70 Кулушевски получил желтую карточку за фол на Зинченко. Швед сыграл грубо

69 Нереальный момент у Швеции. Форсберг обыграл нескольких наших игроков и попал в перекладину очень мощным ударом. Нам невероятно везет

67 Контратака сборной Украины закончились неудачным ударом Ярмоленко после передачи Яремчука. Жаль, что Андрей пробил в одно касание, а не обработал мяч, в противном случае удар получился бы сильнее


Фото: Getty Images

66 Бущан!!! Кулушевски классно пробил левой ногой, но Георгий сумел отбить этот удар на угловой. Браво

63 Сидорчук попытался перебросить Ольсена, но, к сожалению, голкипер понимал это и легко поймал мяч

62 На самом деле, логический выбор от Шевченко. Сегодня колоссальное количество ударов издалека, а это то, чем славится Малиновский - очень классный шанс, чтобы отличиться

61 Первая замена от Шевченко: Малиновский вышел вместо Шапаренко

60 Очередной опасный момент. Исак не реализовал выход один на один, хоть и оказывается, что был офсайд

58 Как же красиво начался второй тайм. Спасибо командам за такой фантастический футбол!

56 А теперь шведская стойка! Форсберг очень опасно ударил по воротам Бущана, но также попал в штангу, как Сидорчук минуту назад


Фото: Getty Images

55 МОМЕНТ У УКРАИНЫ. Ярмоленко заметил Сидорчука, который вбегал в свободную зону и отдал на него пас. Но Сергей попал в штангу. Немного сантиметров справа и счет был бы 2:1

54 А вот и ответ Швеции. Капитан Ларссон мощно пробил низом, но мяч пролетел мимо ворот

53 Очень плохой удар от Степаненко издалека. В результате слабо и мимо

52 Голкипер Швеции Ольсен был вынужден выйти из своих ворот чуть ли не до середины поля. Ярмоленко немного не хватило, чтобы быть на мяче первым и переиграть вратаря

49 Опасно у ворот Швеции! Ярмоленко навесил в штрафную, а шведский защитник чуть не перевел мяч в собственные ворота

48 Бойко начался второй тайм. Команды хорошо отдохнули, демонстрируют приличные скорости

46 Кажется, что тренеры довольны своими команды в первом тайме. Ведь за перерыв не произошло ни одной замены

46 Что же, стартовал второй тайм. Вперед, Украина! Нам нужна победа

Вскоре стартует второй тайм. Надеемся, что сможем дожать соперника за эти 45 минут! Мы уже показали, что ничем не хуже них

45 Звучит свисток на перерыв!

43 О нет... Забивает Швеция. Форсберг очень мощно пробил из-за пределов штрафной. У Бущана не было никаких шансов дотянуться до мяча, ведь удар был очень сильным и изменил траекторию после рикошета. Печально, что мяч пролетел между ног Забарного. 1:1


Фото: Reuters

41 Кулушевски упал в штрафной Украины. Шведы требуют пенальти, ведь Матвиенко жестко сыграл против их форварда. Однако, арбитр убежден, что все было чисто

39 Очень опасно проходят последние минуты для нашей сборной. Атака за атакой от Швеции, но к счастью мы сумели отбиться и устоять

36 Шведы навешивали в нашу штрафную площадку, но Караваев перехватил мяч и выбил его в аут. Сыграл надежно, молодец

34 В последние минуты наша сборная владеет ситуацией на поле. Это очень радует

32 Штрафной сборной Украины, который выполнил Шапаренко, закончился ударом Ярмоленко, но выше ворот. Жаль

31 На самом деле мы очень неожиданно открыли счет в матче. Уже казалось, что первый тайм закончится нулевой ничьей, ведь опасных моментов было мало. А тут такая красота. Браво!

30 Швеция мгновенно реагирует на пропущенный мяч. Бущан потянул штрафной удар нашего соперника. Мяч летел в правый угол наших ворот. Георгий сыграл красиво и надежно

28 ГООООООООООЛ!!!!! Зинченко забивает в ворота Швеции. Ярмоленко отдал роскошную передачу на Александра и наш звездный футболист мощно ударил по мячу. Он не оставил вратарю ни единого шанса - 1:0


Фото: Getty Images

25 Экдаль сфолил на Ярмоленко, арбитр Даниэле Орсато зафиксировал нарушение правил и остановил игру

22 Положительный момент. Украина прижала Швецию к ее воротам, но пока это не может закончиться ударом

21 Прошли стартовые 20 минут. 4:2 в пользу Швеции по ударам

18 Кулушевски навесил в штрафную, но Форсберг не сумел дотянуться головой до мяча. Опасный момент у наших ворот, который к счастью прошел


Фото: Getty Images

16 Пока очень мало действительно опасных моментов. Обе сборные играют в закрытый футбол

15 В стартовом составе Украины стоит отметить центрбэка Сергея Кривцова, который впервые играет на нынешнем Евро. Надеемся, что его дебют запомнится нам с положительной стороны

12 Защите Украины сегодня будет очень трудно. У Швеции два топ-форварда - Исак и Кулушевски, которые обладают крутой скоростью и техникой, но наши защитники еще те козаки, которые удержат ворота Бущана

11 Очень классный момент у Украины! Яремчук получил мяч в штрафной от Ярмоленко, но голкипер сумел потянуть удар нашего форварда

9 Шапаренко пробил из-за пределов штрафной, но удар не получился - мимо ворот. Рядом был Ярмоленко, на которого можно было отдать пас

9 Швеция завладела ситуацией. Ждем атаки от Украины

7 Позиционная атака Швеции заканчивается угловым ударом, но наша защита сумел вистоять

5 Без особо опасных моментов проходят стартовые минуты. Команды одинаково владеют мячом

2 Несмотря на то, что сегодня украинцам было очень трудно попасть на матч из-за карантина - очень хорошо слышноа поддержка наших фанов, которые скандируют "Украина"

1 Мяч остается ву сборной Украины. Очень важно с первых минут показать свой настрой на победу и завладеть ситуацией на поле. Сегодня мы ожидаем победу

1 Арбитр дает стартовый свисток. Вперед, Украина!

Первым звучит гимн Украины! Вторым прозвучит шведский.


Фото: Getty Images

Футболисты появились на поле стадиона "Хэмпден Парк". Сборную Украины вывел Андрей Ярмоленко - капитан в сегодняшнем матче. Швецию - Себастьян Ларссон.

Около 21:00 закончился матч Англия - Германия (2:0). Этот матч вызвал особыйинтерес у украинцев, ведь именно с победителем этой встречи в четвертьфинале сыграет Украины, если выиграем у Швеции.


Фото: Getty Images

Друзья, своими ожиданиями можете делиться в наших соцсетях. Пишите под сообщениями, посвященными матчу Швеция-Украина - свой прогноз, как закончится сегодняшняя встреча.

У нашей сборной сегодня будет очень яркая поддержка!


Фото: Getty Images

До матча остается менее получаса. С нетерпением ждем стартового свистка встречи!

Составы на матч Швеция - Украина:

Украина: Бущан, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Зинченко, Караваев, Сидорчук, Степаненко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.

Запасные: Соболь, Малиновский, Марлос, Пятов, Макаренко, Цыганков, Миколенко, Безус, Беседин, Трубин, Тимчик, Довбик.

Швеция: Ольсен, Аугустинссон, Даниельсон, Линделоф, Лустино, Ларссон, Ольссон, Экдаль, Форсберг, Кулушевски, Исак.

Запасные: Бенгтсонн, Берг, Каюсте, Клаэссон, Крафт, Куайсон, Нордфельдт, Свенссон, Сэма, Хеландер, Юнссон, Янссон.

В официальную заявку на игру из тех футболистов сборной Украины, которые сейчас находятся в Шотландии, не попали Георгий Судаков и Александр Зубков.

Сборная Швеции имеет большой опыт выступлений на Евро:



История матчей Украины и Швеции:



Формы, в которых сборные проведут сегодняшний матч:



В самом свежем рейтинге ФИФА, который был опубликован 27 мая, сборная Швеции занимает восемнадцатое место. Украина расположилась на 24-й позиции.

Ведущие букмекерские конторы предлагают на победу Швеции коэффициент 2,45, а на выигрыш Украины дают 3,25. Котировки на ничью в основное время - 3,25.

На выход сборной Швеции в четвертьфинал букмекеры дают 1,7, на продолжение борьбы на Евро-2020 командой Андрея Шевченко - 2,3.


Фото: Getty Images

Интересные факты о стадионе "Хэмпден Парк", где сегодня состоится матч Швеция - Украина:



Именно после матчей группы E, где Швеция победила Польшу (3:2), а Испания разгромила Словакию (5:0), Украина гарантировала себе место в топ-4 лучших сборных, занявших третье место в своей группе. Это позволит нашей национальной команде впервые в истории сыграть в плей-офф Евро.

В 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины встретится со Швецией, которая триумфула в группе E. Матч состоится сегодня, 29 июня, в шотландском Глазго.

Если Украина выиграет у Швеции, то в четвертьфинале Евро-2020 встретится с победителем матча Англия - Германия.

Евро-2020

1/8 финала

29 июня

Швеция - Украина

Глазго, стадион "Хэмпден Парк"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Украина"

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Швеция - Украина онлайн
Украина - Швеция онлайн
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