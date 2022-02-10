"Шутки об изнасиловании возмутительны": Белый дом прокомментировал слова Путина "терпи, моя красавица"

Так пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала слова президента России во время брифинга 9 февраля.



"Во-первых, я бы сказала, что любая шутка об изнасиловании, безусловно, вызвала бы возмущение всех в нашем правительстве, будь то уста американского или иностранного чиновника", - заявила Псаки.



Она добавила, что Белый дом никогда не скрывал своей обеспокоенности по поводу неправдивости некоторых заявлений, звучащих из уст президента Путина и членов российского руководства, а также их воинственной риторики.



Напомним, после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном 8 февраля Владимир Путин прокомментировал выполнение Украиной Минских договоренностей: "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица". Эти слова многие русскоязычные истолковали как шутку об изнасиловании, направленном против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на слова Путина сказал, что "это уже перебор" и "Украина очень терпеливая".