"Шутки об изнасиловании возмутительны": Белый дом прокомментировал слова Путина "терпи, моя красавица"
В ответ на высказывания Владимира Путина "терпи, моя красавица" в адрес Украины в администрации президента США заявили, что любые "шутки об изнасиловании возмутительны"
Так пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала слова президента России во время брифинга 9 февраля.
"Во-первых, я бы сказала, что любая шутка об изнасиловании, безусловно, вызвала бы возмущение всех в нашем правительстве, будь то уста американского или иностранного чиновника", - заявила Псаки.
Она добавила, что Белый дом никогда не скрывал своей обеспокоенности по поводу неправдивости некоторых заявлений, звучащих из уст президента Путина и членов российского руководства, а также их воинственной риторики.
Напомним, после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном 8 февраля Владимир Путин прокомментировал выполнение Украиной Минских договоренностей: "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица". Эти слова многие русскоязычные истолковали как шутку об изнасиловании, направленном против Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на слова Путина сказал, что "это уже перебор" и "Украина очень терпеливая".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.77
Покупка 27.77Продажа 28.04
-
EUR
Покупка 31.69Продажа 32.1
- Актуальное
- Важное