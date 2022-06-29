Об этом сообщает Еспресо.TV.

По словам Зозули, российские шуты не знают, что такое свобода.

"Шутам и рабам не понять, что такое свобода и право выбора. Для нас же – это незыблемые истины, как и наша государственность и территориальные границы. Основной Закон гарантирует нам право на свободную независимую жизнь. За него и боремся. С Днем Конституции!" , – написал Зозуля в instagram.

Напомним, Роман Зозуля стал заниматься волонтерством еще с начала российской агрессии в 2014 году.

За свою четкую проукраинскую позицию были проблемы среди пророссийских фанатов в Испании. Но это не изменило его позиции. Напротив, сейчас он снова активно включился в помощь ВСУ.

В апреле Роману Зозуле удалось разыскать большую партию защитного снаряжения для Вооруженных сил Украины.

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