Шутам и рабам не понять, что такое свобода и право выбора, - футболист Зозуля
Украинский футболист и волонтер Роман Зозуля посмеивался над россиянами и назвал их "шутами и рабами"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По словам Зозули, российские шуты не знают, что такое свобода.
"Шутам и рабам не понять, что такое свобода и право выбора. Для нас же – это незыблемые истины, как и наша государственность и территориальные границы. Основной Закон гарантирует нам право на свободную независимую жизнь. За него и боремся. С Днем Конституции!" , – написал Зозуля в instagram.
- Напомним, Роман Зозуля стал заниматься волонтерством еще с начала российской агрессии в 2014 году.
- За свою четкую проукраинскую позицию были проблемы среди пророссийских фанатов в Испании. Но это не изменило его позиции. Напротив, сейчас он снова активно включился в помощь ВСУ.
- В апреле Роману Зозуле удалось разыскать большую партию защитного снаряжения для Вооруженных сил Украины.
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