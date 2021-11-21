Шустер о "Вагнергейте": Это начало конца. Полная утрата доверия. То, что они сделали со страной за последние 2,5 года – это реально стыдно

Такое мнение высказал ведущий программы "Свобода слова Савика Шустера" после эфира, посвященного срыву операции по задержанию "вагнеровцев", сообщает Цензор.НЕТ.



На этом эфире был продемонстрирован разговор с бывшим главой ГУР МО Василием Бурбой. Сам он не смог присутствовать на прямом эфире из-за вызова в СБУ на допрос, полученного перед программой.



Бурба раскрыл детали получения указания о переносе спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера. В частности, он сообщил, что, по словам главы ОП Андрея Ермака, указание дал сам президент Зеленский. Бурба также высказал предположение, что среди украинских чиновников есть "крот", передающий информацию врагу. Кроме того, экс-председатель ГУР МО сообщил, что всех участников спецоперации по задержанию "вагнеровцев" уволили.



"И не просто уволили с должностей, а из рядов Вооруженных сил, а также забрали у них документы прикрытия, подвергнув этим опасности", - отмечается в сообщении.



Также отметим, что Зеленский, Ермак и другие представители власти не пришли на программу к Шустеру, хотя были приглашены на эфир.



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"Не хочу произносить какие-то громкие фразы, я не любитель этого. Но в принципе, конечно, это начало конца. Меня просто немножко конец беспокоит, каким он будет. Ведь у нас разные бывают концы и окончания. Но это, конечно, начало конца. Это полная утрата доверия в народе, полная утрата доверия в элитах.



Они напоминают ребенка, в руках у которого граната. Это опасно и для ребенка, и окружающих. Дело в том, что никто из тех, кто сейчас у власти, ни один человек не понимает, что такое демократия. И это беда…



Неадекватные, недоразвитые… Ну что я еще могу сказать? То есть, генерал Бурба сегодня сказал все. Мне кажется, к этому добавить… мне добавлять даже что-то стыдно, потому что это люди, которые реально занимаются там государственными вопросами, делами, решают проблемы, жизнь и смерть, в общем. Ну что я могу сказать, журналист, который в пятницу делает программу, в которой можно высказать свое мнение. Если это не призыв к насилию, пожалуйста, вы имеете право. Но ведь они не понимают, что такое демократия. (…)



Их выбрали не "потому, что". Они ведь этого не понимают. Их вібрали "от противного". Не потому, что они какие-нибудь. Их выбрали из-за сериала. То, что они сделали со страной за последние два с половиной года – это реально стыдно”.





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