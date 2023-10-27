Что происходит? Шурма "реформирует" разные сферы. Раньше его интересовала земля, энергетика, и вот теперь вдобавок ко всему — леса. Общее в этих всех разных сферах для него только "profit" - прибыль. Мы с ним как-то познакомились в ОП, когда он убеждал, что протянет через парламент нужные ему законопроекты, потому что "урожайность зерновых плоха, а вот высоток лучше". Это формула-реформула!

Хорошо, что ему это не удалось...

Теперь он хочет новую реформу в три шага. Уже там, где речь идет о лесе. Первым пунктом "реформы" значится кратное увеличение продуктов из древесины, а третьим и последним - ее механизированная заготовка. А это по сути синоним к массовым рубкам и быстрому заработку.

Как удалось выяснить, правительство здесь уже пробили, а парламент еще держит оборону.

Итак, правительство создало ГП "Леса Украины". Пошли в обход парламента. Владимир Арьев утверждает, что здесь такой план-капкан Шурмы заблокировал бы Гетьманцев, потому что они с Шурмой давние "друзья". Потому пошли через Дениса Шмыгаля и Кабинет Министров Украины.

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Так вот, правительство прописало, что впоследствии государственное предприятие станет акционерным... А у нас уже есть "Укрпочта", где у государства есть акции, а имущество регистрируется как частное... Правда, в ГП "Леса Украины" убеждают, что приватизация лесов — это фейк.

Ольга Василевская-Смаглюк вышла из коллегии Гослесагентства именно потому, что ее такая реформа настораживает: "Это путь к корпоратизации, а затем и, возможно, к приватизации".

Вот тут я с Василевской-Смаглюк согласна на все 100. Меня это тоже настораживает. Надо следить за руками этих фокусников. То у нас хотят разрешить застраивать неконтролируемый водный фонд, то делают что вздумается с лесами.

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ГП "Леса Украины" уже отчитывается за полгода работы: "Каждый километр новой дороги – это плюс несколько десятков гектаров леса в работе и, соответственно, миллионы гривен дохода".

"Лес в работе" - это философия, которая меня как гражданина Украины очень смущает. И смущает не только меня, но и экологов из Environment People Law (EPL)/Экология – Право – Человек (ЭПЧ), Украинской Природоохранной Группой – UNCG.

А тут еще и новый законопроект появился об оценке влияния на окружающую среду (9516) Александра Матусевича. И тут уже все начинают волноваться еще больше, потому что боятся неконтролируемых рубок.

Сейчас вопрос изучает рабочая группа, созданная на базе экологического комитета. Поэтому за этим всем очень внимательно следить, как и за работой ГП "Леса Украины".

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Об авторе. Ирина Федорив, журналистка и преподавательница

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