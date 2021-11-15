Шуляк возглавила партию "Слуга Народа"
Елена Шуляк стала главой партии "Слуга Народа"
Об этом сообщила представитель партии Юлия Палийчук.
"Елена Шуляк возглавила партию "Слуга Народа". Такое решение принял партийный съезд 15 ноября", - отметила она.
По ее словам, кандидатура Шуляк была единственной на этот пост.
Во время своего выступления Шуляк назвала главную задачу партии.
"Задача партии "Слуга Народа" на вторую половину каденции – быстро, эффективно и достойно подготовиться к новому избирательному циклу. Для этого политическая сила должна трансформироваться в соответствии с современными вызовами", - сказала она.
- Напомним, 8 ноября СМИ сообщили, что народный депутат Елена Шуляк может возглавить партию "Слуга Народа".
- Впоследствии стало известно, что бывший глава партии Александр Корниенко планировал предлагать кандидатуру нардепа Елены Шуляк на должность главы партии "Слуга Народа".
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