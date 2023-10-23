Шуляк идет в обход с "градостроительным законом"
В это трудно поверить, но глава партии "Слуга народа" продолжает продвигать скандальную градостроительную "реформу"
Несколько моих источников в "Слуге народа" свидетельствуют, что то, что не подписывает президент, будут тянуть через Кабинет Министров Украины. И это серьезный сигнал для того, чтобы все были максимально внимательны и мобилизованы.
"5655 поддерживается НАПК и является основой для государственной антикоррупционной стратегии, которую сейчас реализует правительство", – заявила Шуляк на последнем заседании комитета.
И недавно появилось ее интервью из двух частей на Mind.ua и блог. И там глава партии говорит неправду.
Тезис о том, что голоса эксОПЗЖ были нерешающими во время голосования (228 – "за"), не выдерживает проверки, когда смотрим поименное голосование. Шуфрич, Качный, Исаенко, но их было несколько десятков. Без них 5655 год не приняли бы. Как быстро глава партии "Слуга народа", которая говорила о "конструктивном сотрудничестве", забыла свои слова... Это еще третьи петухи не прокричали.
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Дальше больше. Все, кто против градостроительной "реформы", оказываются бессознательными гражданами, бедными жертвами заказных статей. И здесь у меня вопрос. А где же были стенограммы все эти месяцы, Руслан Стефанчук? И как так получилось, что Юрий Левченко из Народовластия нашел одну из скрытых стенограмм. И как выходит, что Александр Качура говорил о том, что невозможно ознакомиться с текстом в столь сжатые сроки?
Так и члены комитета, значит, тоже жертвы... Ну, да, жертвы... Только не заказных материалов, а жертвы председателя комитета и председателя партии "Слуга народа" Елены Шуляк, и того, что очень похоже на картельный сговор недобродетельных застройщиков . Вам так не кажется?
И в этой связи у меня вопрос к Mind.ua. Если уже часть интервью Шуляк вывели в блог, то где вопрос о стенограммах, почему они пропали, и как так случилось, что члены комитета даже говорили, что это невозможно проработать перед голосованием.
Ну, теплая ванна для Шуляк – это не впервые. К несчастью. Но на то есть мы, чтобы все обличать и освещать.
Об авторе. Ирина Федорив, журналистка и преподавательница
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