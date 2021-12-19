Шуфутинский, Баста, Круг: активисты будут просить власть ввести санкции в отношении российских артистов, которые ездили в оккупированный Крым

Об этом сообщается на сайте КРЦ.

"Крымскотатарский ресурсный центр подготовил письма на имя президента Украины, главы СБУ, спикера Верховной Рады, председателя Нацбанка с призывом применить санкции к более чем двум сотням граждан Российской Федерации, а также некоторым другим государствам, которые проводили концертную или иную публичную деятельность на территории временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя или посещали полуостров по частным делам с нарушением законодательства Украины", - говорится в сообщении.

В перечне артистов, в частности, Баста (Василий Вакуленко), Ирина Круг (Ирина Воробьева), а также Михаил Шуфутинский, несколько раз посещавший оккупированный Крым.

В заявлении отмечается, что концерт Басты может состояться 19 декабря в столичном клубе Stereo Plaza. А концерт Шуфутинского намечен на 8 марта в столичном Дворце спорта.

Напомним, 21 сентября шоумен Игорь Кондратюк зарегистрировал петицию президенту о запрете в Украине концертов российских исполнителей. 27 октября Зеленский поручил СБУ и СНБО рассмотреть предложение Кондратюка.