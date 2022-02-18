"Шуфрича в Россию!" Шуфрич и Бутусов подрались в прямом эфире "Свободы слова". ВИДЕО
Шеф-редактор интернет-издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов дал мощную оплеуху народному депутату от ОПЗЖ Нестору Шуфричу в студии Савика Шустера
В прямом эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" народный депутат Нестор Шуфрич получил удар по лицу журналиста Юрия Бутусова.
Перед этим шеф-редактор интернет-издания "Цензор.нет" попросил ведущего программы Савика Шустера не давать слова приглашенным в студию Нестору Шуфричу и Евгению Мураеву, поскольку они ретранслируют кремлевские нарративы. "Мы можем разрешать российским негодяям вести здесь свою пропаганду", - сказал Бутусов. Шуфрич пытался апеллировать, однако получил мощную оплеуху от журналиста.
После этого потасовка после этого продолжилась в партере.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.54
-
EUR
Покупка 32.01Продажа 32.5
- Актуальное
- Важное