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Главная война с Россией "Шуфрича в Россию!" Шуфрич и Бутусов подрались в прямом эфире "Свободы слова". ВИДЕО

"Шуфрича в Россию!" Шуфрич и Бутусов подрались в прямом эфире "Свободы слова". ВИДЕО

18 февраля, 2022 пятница
23:51
война с Россией

Шеф-редактор интернет-издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов дал мощную оплеуху народному депутату от ОПЗЖ Нестору Шуфричу в студии Савика Шустера

В прямом эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" народный депутат Нестор Шуфрич получил удар по лицу журналиста Юрия Бутусова.

Перед этим шеф-редактор интернет-издания "Цензор.нет" попросил ведущего программы Савика Шустера не давать слова приглашенным в студию Нестору Шуфричу и Евгению Мураеву, поскольку они ретранслируют кремлевские нарративы. "Мы можем разрешать российским негодяям вести здесь свою пропаганду", - сказал Бутусов. Шуфрич пытался апеллировать, однако получил мощную оплеуху от журналиста.

После этого потасовка после этого продолжилась в партере.
 

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