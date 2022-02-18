"Шуфрича в Россию!" Шуфрич и Бутусов подрались в прямом эфире "Свободы слова". ВИДЕО

В прямом эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" народный депутат Нестор Шуфрич получил удар по лицу журналиста Юрия Бутусова.



Перед этим шеф-редактор интернет-издания "Цензор.нет" попросил ведущего программы Савика Шустера не давать слова приглашенным в студию Нестору Шуфричу и Евгению Мураеву, поскольку они ретранслируют кремлевские нарративы. "Мы можем разрешать российским негодяям вести здесь свою пропаганду", - сказал Бутусов. Шуфрич пытался апеллировать, однако получил мощную оплеуху от журналиста.



После этого потасовка после этого продолжилась в партере.



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