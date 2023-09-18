Шуфрича уволят с должности главы комитета ВР по вопросам свободы слова, – нардеп Кравчук

Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук.

При этом она отметила, что ликвидация самого комитета не планируется.

"Безусловно, на ближайшем заседании состоится его (Шуфрича, - ред.) увольнение. По имеющейся сейчас информации, Комитет продолжит работать. Ликвидация этого Комитета была бы в том числе странной с той точки зрения, какие могут быть заголовки: "Верховная Рада ликвидирует Комитет по вопросам свободы слова". Это может быть неверно протрактовано, особенно в условиях военного положения", - рассказала нардеп.

По данным издания, увольнение Шуфрича может состояться уже на этой неделе, а его должность планируют предложить кому-то из оппозиционных фракций или групп.