Шуфрича уволят с должности главы комитета ВР по вопросам свободы слова, – нардеп Кравчук
Рада планирует на ближайшем заседании уволить с должности главы Комитета по свободе слова Нестора Шуфрича, которому сообщено о подозрении в госизмене
Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук.
При этом она отметила, что ликвидация самого комитета не планируется.
"Безусловно, на ближайшем заседании состоится его (Шуфрича, - ред.) увольнение. По имеющейся сейчас информации, Комитет продолжит работать. Ликвидация этого Комитета была бы в том числе странной с той точки зрения, какие могут быть заголовки: "Верховная Рада ликвидирует Комитет по вопросам свободы слова". Это может быть неверно протрактовано, особенно в условиях военного положения", - рассказала нардеп.
По данным издания, увольнение Шуфрича может состояться уже на этой неделе, а его должность планируют предложить кому-то из оппозиционных фракций или групп.
- 15 марта правоохранители провели обыски у Шуфрича и нашли по месту его жительства советскую символику и планы автономии Донбасса и Луганщины.
- В тот же день Шуфричу избрали меру пресечения. Печерский суд Киева отправил его под арест на 60 дней без возможности внесения залога.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.65 Покупка 37.65Продажа 38.41
- EUR Покупка 40.38Продажа 41.34
- Актуальное
- Важное