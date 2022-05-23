Шуфрич заявил, что вернулся в Украину

Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.

Шуфрич передал фото из одного из пограничных контрольных пунктов.

По словам депутата, снимок сделан 23 мая.

16 мая Шуфрич уехал из Украины через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области.