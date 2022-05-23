Шуфрич заявил, что вернулся в Украину
Народный депутат Нестор Шуфрич заявил, что вернулся в Украину
Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.
Шуфрич передал фото из одного из пограничных контрольных пунктов.
По словам депутата, снимок сделан 23 мая.
- 16 мая Шуфрич уехал из Украины через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области.
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