Шуфрич уехал из Украины, - глава Черновицкой ОВА

Об этом заявил глава Черновицкой областной военной администрации Сергей Осачук, передает издание "Молодой Буковинец" .



Осачук отметил, что у него есть данные, что Шуфрич пересек границу через КПП "Порубное".



Он отметил, что ряд местных депутатов от ОПЗЖ скрываются от мобилизации в ряды ВСУ.

4 марта бывший советник президента и министра обороны Украины Юрий Бирюков сообщил, что 206-й батальон терробороны Киева задержал нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича за то, что тот фотографировал позиции украинской армии.