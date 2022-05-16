Шуфрич уехал из Украины, - глава Черновицкой ОВА
Народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич уехал из Украины через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области
Об этом заявил глава Черновицкой областной военной администрации Сергей Осачук, передает издание "Молодой Буковинец" .
Осачук отметил, что у него есть данные, что Шуфрич пересек границу через КПП "Порубное".
Он отметил, что ряд местных депутатов от ОПЗЖ скрываются от мобилизации в ряды ВСУ.
- 4 марта бывший советник президента и министра обороны Украины Юрий Бирюков сообщил, что 206-й батальон терробороны Киева задержал нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича за то, что тот фотографировал позиции украинской армии.
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