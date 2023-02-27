Шуфрич де-факто стал пресс-секретарем "Слуги народа", — аналитик Движения ЧЕСТНО Салиженко
Фигурант Реестра госпредателей и глава комитета Верховной Рады по свободе слова Нестор Шуфрич фактически исполняет роль пресс-секретаря "Слуги народа"
Об этом в первом выпуске спецпроекта "ЧЕСТНО о парламенте" на Радио НВ заявил парламентский аналитик Движения ЧЕСТНО Александр Салиженко.
"На самом деле Нестор Шуфрич достаточно активен в сессионном зале, он очень часто берет слово и выступает. Он молчал до начала апреля, а затем, когда объявили о создании новой группы, он стал выступать. То есть, он стал спикером таким", — заявил Салиженко.
По словам аналитика Движения ЧЕСТНО, если послушать, что говорит Шуфрич, то "он фактически исполняет роль пресс-секретаря "Слуги народа" или всего парламента".
"Он постоянно призывает народных депутатов голосовать, поддерживать, не спорить, а голосовать "за", - описывает роль представителя запрещенной судом ОПЗЖ Салиженко.
"Более того, бывшие депутаты от ОПЗЖ заканчивают свои выступления в сессионном зале лозунгами "Слава Украине! — Героям слава!". Теперь это такие пылкие патриоты, которые в своих выступлениях постоянно говорят, что они за Украину, за ЕС всегда были. Например, Татьяна Плачкова (одна из спикеров фракции "Восстановление Украины"), которая была на общей фотографии в Кремле, а сейчас она - активная "евроинтеграторка", - описывает метаморфозы пророссийских депутатов аналитик Движения ЧЕСТНО.
Александр Салиженко приводит и другой пример: избранный от ОПЖЗ Дмитрий Исаенко остается в руководстве Комитета по вопросам госвласти и отчитывается о работе комитета в 2022 году вместо бывшего председателя Андрея Клочко.
"И это выглядит очень абсурдно, когда идет война, постоянно гибнут люди, а у нас бывшие депутаты ОПЗЖ занимают руководящие должности на уровне комитетов парламента, Нестор Шуфрич возглавляет комитет по свободе слова. Кстати, через этот комитет за год прошло и проголосовано только два законопроекта", — заключает аналитик Движения ЧЕСТНО.
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