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"Шубохранилище" Оксаны Марченко, чемоданы Louis Vuitton, тарелки за 11 тыс. Что нашли во дворце Медведчука в Пуще-Водице

13 мартa, 2022 воскресенье
08:11
Общество

Киевские общественные активисты взяли под временную охрану роскошное имение главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в курортном столичном пригороде Пуща-Водица

Об этом со ссылкой на Следствие.инфо рассказывает Еспресо.TV.

Активист Петр ведет нас во дворец Медведчука. Многие годы Петр охранял от мародерства знаменитую "хонку" Виктора Януковича в Межигорье. Теперь, говорит Петр, работы прибавилось.

"Сам дворец сейчас пуст. Семья Медведчука его реконструировала и перестраивала, поэтому внутри сейчас только голые стены и деревянные балки... Масштаб дворца впечатляет. Там должно быть больше сотни отдельных помещений: залы, кухни, спальни и гостиные. Сам дом имеет площадью более 2 тыс. квадратных метров", - отмечается в сообщении.

В глубине дворца завершалось строительство бассейна, уже даже украсили стены мраморной плиткой.

Кроме главного корпуса на территории дворца Медведчука есть еще несколько домов. У озера расположен домик в японском стиле, с другой стороны – другой, похожий на охотничий.

"Но самое интересное мы увидели в глубине дома, возле гаражей. Пока во дворце продолжалась реконструкция, многие ценные вещи и предметы роскоши Медведчуки спрятали в картонные коробки и перенесли в хозяйственные помещения.

Такого количества дорогостоящих вещей на один квадратный метр мы еще не видели! Комнаты заставлены полностью картинами, иконами, гобеленами и статуэтками. Большинство из них просто лежит друг на друге", - отмечает Следствие.инфо.

В следующей комнате – тоже картины. Среди полотен – портрет жены политика, телеведущей Оксаны Марченко



На подоконнике стоит стационарный телефон с подписями на кнопках: "релакс-зона", "джакузи", "бассейн", "белая комната", "спортзал", "каминный зал", кабинеты, спальни и многое другое. Есть даже "кинотеатр" и "колыба"





Далее находится "шубохранилище" - это отдельная комната, где хранятся меховые вещи жены кума Путина. Там насчитывается несколько десятков шуб и других элементов гардероба. На полочках стоят головы манекенов с меховыми шапками на них.





Сбоку в коридоре стоят большие коробки, внутри – меньшие коробки оранжевого цвета с логотипом Hermes Paris. Это роскошные тарелки и сервизы, которые стоят сотни, а иногда тысячи евро за единицу. К примеру, одна эта небольшая тарелка с изображением леопарда стоит 11 тысяч гривен. Посуды этой элитной марки в коробках – десятки или сотни штук



В подвале дворца Медведчуки хранили чемоданы Louis Vuitton и другие дорогостоящие предметы. Из-под черного мусорного пакета виден чемодан, внешне напоминающий модель Louis Vuitton Alzer-80. На официальном сайте он стоит около 400 тыс. грн.





Рядом с хрустальной люстрой стоит советский пулемет "Максим". Из надписи можно узнать, что этот предмет Медведчук подарили его охранники и водители в 2004 году по случаю 50-летия

  • Напомним, Виктор Медведчук скрылся из-под домашнего ареста.
  • 18 февраля, то есть за 6 дней до начала полномасштабного российского вторжения, Оксана Марченко уехала на авто через Беларусь в РФ. Уже в Москве она выступила с видеообращением.

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Виктор Медведчук
Киев
новости Киева
Опозиционная платформа
ОПЗЖ
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