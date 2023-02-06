Штурвал Путину смастерили другие люди
Если бы Ельцин проиграл парламенту в 1993-м, если бы назначил преемником не Путина или на того не пролился нефтяной дождь – все могло быть по-другому
Когда современная Россия свернула на путь авторитаризма?
В поисках ответственных за эту войну дихотомия "Путин — россияне" неверна. Да, Путин бросил играть в "гибридность" и перешел к "классике" – это касается и войны, и режима в целом. Однако приписывать одному Путину построение в современной России авторитаризма – ошибка. Даже если за штурвалом последние двадцать лет стоит он, сам этот штурвал смастерили другие люди и гораздо раньше.
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Машина потеряла управление и несется в пропасть. Поражение России уже произошло, вопрос лишь в том, когда это осознают в Кремле и на последней русской кухне
Все это лишь последствия тех двух поворотов, которые Россия совершила "не туда". Если бы Ельцин проиграл парламенту в 1993-м, если бы назначил преемником не Путина или на того не пролился нефтяной дождь – все могло быть по-другому. И инерция мышления большинства россиян, включая элиты, структура экономики и множество других вещей, совокупно называемых "исторической колеей", сказались. На первом повороте (1993-1994) Россия ушла от демократии к авторитаризму, на втором (2000-2003) – выбрала архаический деспотизм вместо модернизационного развития.
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Но времени на третий поворот уже не будет. Машина потеряла управление и несется в пропасть. Поражение России уже произошло, вопрос лишь в том, когда это осознают в Кремле и на последней русской кухне.
Об авторе: Сергей Громенко, журналист, эксперт по вопросам безопасности
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