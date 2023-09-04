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Штурмовики, артиллерия и удары по тылам: Згурец назвал компоненты для перемен на фронте

4 сентября, 2023 понедельник
10:30
Война с Россией Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

В украинском наступлении сейчас три основных компонента, которые являются решающими для обеспечения изменений на линии фронта

Об этом директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал в эфире Эспрессо.

"Наконец-то мы подходим к трезвым оценкам ситуации. Когда нам, в частности, говорили о маневровой войне, концентрируйте усилия своих бригад на одном направлении и проводите комбинированную операцию. А уже потом к нашим партнерам постепенно приходит понимание, что такая концентрация на одном направлении привела к значительным потерям". Потому что, какой смысл наступать несколькими бригадами на заминированную территорию, если это привело бы к торможению продвижения этих подразделений, а дальше нанесение ударов артиллерией и авиацией противника", - отметил Згурец.

Аналитик считает, что эти риски были сразу понятны после первых действий 47-й бригады вблизи Роботиного и эти изменения сейчас считаются оптимальными.

"Мы больше времени потратить на разминирование территорий, но сейчас мы уже создали предпосылки для того, чтобы выйти на вторую линию, где защитные сооружения противника будут менее плотными, когда мы говорим в частности о минах. Потому что фортификация основной линии обороны достаточно мощная, это надо признать, но не окопы защищаются – защищается личный состав", - отметил он.

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Згурец добавил, что сейчас этот личный состав сконцентрирован не по всей линии обороны, а по отдельным участкам, которые как раз уничтожаются артиллерией.

"Поэтому у нас сейчас есть 3 компонента боевых действий - это штурмовые подразделения малыми группами, артиллерия на расстоянии 25 км, которая уничтожает российские фортификационные сооружения и силу противника, удары вглубь до 80 км. Эти три компонента являются сейчас решающими для обеспечения изменений на линии фронта ", - подытожил аналитик.

  • 4 сентября сообщалось , что с начала украинского контрнаступления Вооруженные Силы деоккупировали под Бахмутом общую площадь 47 кв. км. Только за прошедшую неделю защитники уволили 3 кв. км украинской территории.
Украина
російська армія
военные силы Украины
Контрнаступление ЗСУ
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