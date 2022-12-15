Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Правоохранители собрали доказательства вины 15 участников террористических группировок "Л/ДНР", штурмовавших города на юге и востоке Украины.

В частности, мужчины из временно оккупированных Донетчины и Луганщины принимали участие в боевых действиях против ВСУ на Херсонском, Запорожском, Харьковском и Донецком направлениях. Среди них были снайперы и гранатометчики.

Также террористы грабили оккупированные территории: "выполняли указания Кремля о разграблении местных элеваторов и незаконном вывозе украинского зерна из временно захваченных причерноморских районов Украины в РФ".

Отмечается, что мужчины попали в плен украинских защитников во время контрнаступления на Юге и Востоке Украины. Суд назначил их наказание – 15 лет заключения по ст. 111 (государственная измена) и ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 14 декабря сообщалось , что Служба безопасности Украины задержала еще одного вражеского приспешника оккупантов, организовавшего перевозку военных РФ автобусами из Крыма в Херсон.

‚Днем ранее информировали , что СБУ идентифицировала коллаборанток, которые инициировали и организовали "референдум" в Луганской области. В их числе представительница "ЛНР" на переговорах в Минске и псевдодепутатки оккупационного совета.

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