Штурмовали города Юга и Востока и грабили элеваторы: 15 террористов "Л/ДНР" получили по 15 лет заключения
По материалам СБУ еще 15 боевиков "Л/ДНР" получили по 15 лет тюрьмы. Террористы разграбили элеваторы Херсонщины и воевали против ВСУ по нескольким направлениям
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Правоохранители собрали доказательства вины 15 участников террористических группировок "Л/ДНР", штурмовавших города на юге и востоке Украины.
В частности, мужчины из временно оккупированных Донетчины и Луганщины принимали участие в боевых действиях против ВСУ на Херсонском, Запорожском, Харьковском и Донецком направлениях. Среди них были снайперы и гранатометчики.
Также террористы грабили оккупированные территории: "выполняли указания Кремля о разграблении местных элеваторов и незаконном вывозе украинского зерна из временно захваченных причерноморских районов Украины в РФ".
Отмечается, что мужчины попали в плен украинских защитников во время контрнаступления на Юге и Востоке Украины. Суд назначил их наказание – 15 лет заключения по ст. 111 (государственная измена) и ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
- Напомним, 14 декабря сообщалось , что Служба безопасности Украины задержала еще одного вражеского приспешника оккупантов, организовавшего перевозку военных РФ автобусами из Крыма в Херсон.
- ‚Днем ранее информировали , что СБУ идентифицировала коллаборанток, которые инициировали и организовали "референдум" в Луганской области. В их числе представительница "ЛНР" на переговорах в Минске и псевдодепутатки оккупационного совета.
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