Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Установлено, что каждый из злоумышленников в разное время присоединился к оккупационным подразделениям Южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации. Боевики активно участвовали в штурме населённых пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Злоумышленники попали в плен в мае на Авдеевском направлении.

Один из подозреваемых был членом террористической группировки "Шум" в составе так называемого казачьего союза области войска донского с 2015 года. После начала полномасштабного вторжения России он добровольно присоединился к одному из новосозданных отрядов министерства обороны РФ - "Шторм".

Еще два злоумышленника, которые присоединились к этому подразделению, являются жителями Донецкой области. В 2014-2015 гг. они участвовали в обстрелах позиций сил АТО на востоке Украины.

Также двое боевиков из террористических групп "Оплота" воевали против Сил обороны Украины в районах Авдеевки и Марьинки Донецкой области, а также вблизи Николаевки в Луганской области.

Среди задержанных есть стрелок и механик-водитель гаубицы 11-го отдельного мотострелкового полка вооруженных сил России "Восток". Эти злоумышленники атаковали позиции ВСУ вблизи Авдеевки с использованием артиллерии.

Всем военным врагу сообщили о подозрении за участие в террористической организации. Им грозит до 15 лет тюрьмы.