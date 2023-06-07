Штурмовали Донетчину и Луганщину: СБУ объявила подозрение оккупантам из российского подразделения "Шторм"
Служба безопасности Украины объявила подозрение еще 7 пленным боевикам, включая наемников из группировок министерства обороны России под названием "Шторм"
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Установлено, что каждый из злоумышленников в разное время присоединился к оккупационным подразделениям Южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации. Боевики активно участвовали в штурме населённых пунктов в Донецкой и Луганской областях.
Злоумышленники попали в плен в мае на Авдеевском направлении.
Один из подозреваемых был членом террористической группировки "Шум" в составе так называемого казачьего союза области войска донского с 2015 года. После начала полномасштабного вторжения России он добровольно присоединился к одному из новосозданных отрядов министерства обороны РФ - "Шторм".
Еще два злоумышленника, которые присоединились к этому подразделению, являются жителями Донецкой области. В 2014-2015 гг. они участвовали в обстрелах позиций сил АТО на востоке Украины.
Также двое боевиков из террористических групп "Оплота" воевали против Сил обороны Украины в районах Авдеевки и Марьинки Донецкой области, а также вблизи Николаевки в Луганской области.
Среди задержанных есть стрелок и механик-водитель гаубицы 11-го отдельного мотострелкового полка вооруженных сил России "Восток". Эти злоумышленники атаковали позиции ВСУ вблизи Авдеевки с использованием артиллерии.
Всем военным врагу сообщили о подозрении за участие в террористической организации. Им грозит до 15 лет тюрьмы.
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