Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Следствие установило, что боевиком оказался 41-летний житель временно оккупированного Донецка, имевший прокремлевские взгляды и поддерживавший вооруженную агрессию России.

В декабре 2022 года фигурант добровольно присоединился к "контролируемой РФ" народной милиции "ДНР", а затем его назначили стрелком в составе спецподразделения "Шторм" Южного военного округа врага.

После начала полномасштабного вторжения он помогал обустраивать фортификационные сооружения и огневые позиции недалеко от железнодорожного вокзала в Иловайске.

Также злоумышленник несколько раз принимал участие в попытках окупантов прорвать оборону украинских войск в районе города Бахмут Донецкой области. Во время одного из таких боев в мае 2023 злоумышленник попал в плен.

Суд признал боевика виновным за государственную измену, совершенное в условиях военного положения, и участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях, а также назначил 15 лет тюремного заключения.