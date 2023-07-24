Штурмовал Бахмут: пленного боевика спецподразделения "Шторм" приговорили к 15 годам
Военный оккупационных группировок России, воевавший против Сил обороны на восточном фронте, получил 15 лет лишения свободы
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Следствие установило, что боевиком оказался 41-летний житель временно оккупированного Донецка, имевший прокремлевские взгляды и поддерживавший вооруженную агрессию России.
В декабре 2022 года фигурант добровольно присоединился к "контролируемой РФ" народной милиции "ДНР", а затем его назначили стрелком в составе спецподразделения "Шторм" Южного военного округа врага.
После начала полномасштабного вторжения он помогал обустраивать фортификационные сооружения и огневые позиции недалеко от железнодорожного вокзала в Иловайске.
Также злоумышленник несколько раз принимал участие в попытках окупантов прорвать оборону украинских войск в районе города Бахмут Донецкой области. Во время одного из таких боев в мае 2023 злоумышленник попал в плен.
Суд признал боевика виновным за государственную измену, совершенное в условиях военного положения, и участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях, а также назначил 15 лет тюремного заключения.
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