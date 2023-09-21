Штурм, разведка, боевая поддержка: ВСУ испытывают на передовой беспилотный робот Ironclad
ВСУ испытывают на передовой беспилотную универсальную роботизированную платформу Ironclad, созданную с помощью технологии победы от Brave1
Об этом сообщает глава Минцифры Михаил Федоров.
Ironclad – роботизированная платформа, которая помогает Силам обороны выполнять боевые задания на фронте: штурмовать вражеские позиции, проводить разведку и снабжать военных огневой поддержкой.
"Это революционный продукт от украинских инженеров из Roboneers, который изменяет подход к ведению войны и помогает сохранить самое ценное - жизнь наших военных. Машина развивает скорость до 20 километров в час, оборудована тепловизионной камерой и боевой турелью ШаБля М2. Также имеет бронированный панцирь, который защищает от стрелкового оружия. Управлять Ironclad можно дистанционно - из безопасного места", - отметил министр.
- 30 июля журналисты CNN впервые показали боевые украинские морские дроны, позволяющие Украине выслеживать и атаковать врага в Крыму и Черном море.
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