Штурм, разведка, боевая поддержка: ВСУ испытывают на передовой беспилотный робот Ironclad

Об этом сообщает глава Минцифры Михаил Федоров.

Ironclad – роботизированная платформа, которая помогает Силам обороны выполнять боевые задания на фронте: штурмовать вражеские позиции, проводить разведку и снабжать военных огневой поддержкой.

"Это революционный продукт от украинских инженеров из Roboneers, который изменяет подход к ведению войны и помогает сохранить самое ценное - жизнь наших военных. Машина развивает скорость до 20 километров в час, оборудована тепловизионной камерой и боевой турелью ШаБля М2. Также имеет бронированный панцирь, который защищает от стрелкового оружия. Управлять Ironclad можно дистанционно - из безопасного места", - отметил министр.